Des citoyens du centre-ville de Moncton en mission pour améliorer leur qualité de vie

Des habitants du centre-ville de Moncton font circuler un sondage en ligne. Ils veulent rassembler les préoccupations et les souhaits de leurs voisins jusqu’au 16 mars, afin de présenter des demandes précises à leur municipalité.

Ils s’inquiètent peut-être de l’itinérance, de l’usage de drogues ou de vols. Ils peuvent également désirer plus d’espaces verts et de voies cyclables. Dawn Després-Smyth et ses amis veulent identifier les priorités de ceux qui habitent comme eux au coeur de Moncton.

Ils ont proposé leur sondage à plusieurs groupes Facebook depuis le 3 mars, comme celui qui s’intitule Les voisins du parc Victoria. Ils prévoient organiser ensuite une réunion à la fin avril, en présence des candidats aux élections municipales des quartiers 1, 2 et 4.

«Nous souhaitons rassembler la communauté pour que les gens apprennent à se connaître et à se parler, précise Mme Després-Smyth. C’est mieux de travailler ensemble que de rester chacun dans son coin.»

Elle précise qu’elle apprécie son quartier, près du parc Victoria, et souhaite y rester.

«Nous marchons pour aller au travail et pour nous rendre à l’épicerie. Nous pouvons aussi assister à un spectacle au théâtre Capitol puis boire un verre sans avoir à prendre la voiture ensuite», raconte-t-elle.

Mme Després-Smyth profite de cette vie depuis 12 ans et trouve que la situation reste stable.

«Nous avons davantage entendu parler de l’itinérance et de la drogue ces derniers temps, remarque-t-elle néanmoins. Mes amis et moi nous sommes donc demandés ce que nous pouvions faire pour améliorer la situation.»

En une semaine, ils ont recueilli 175 réponses à leur sondage, en provenance de partout dans le centre-ville de Moncton: de derrière le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, des alentours de l’école Sunny Brae, de la rue Main, etc.

Mme Després-Smyth précise que les deux plus grosses préoccupations qu’elle remarque sont la sécurité (la présence d’aiguilles dans les rues, notamment) ainsi que les vols de voitures et de vélos.

Elle admet ignorer les actions prises par la Ville contre ces problèmes, à cause d’un éventuel manque d’informations.

«C’est parfois difficile d’établir la communication avec les habitants», reconnaît le conseiller municipal, Charles Léger.

L’élu se réjouit toutefois de l’initiative de Mme Després-Smyth et ses amis.

«Nous avons effectué quelques réunions avec les habitants, mais il faut avoir la perspective du plus de gens possible», commente-t-il.

Il indique en particulier que les citoyens ont signalé à plusieurs reprises des problèmes liés à l’usage de drogues et à la prostitution aux alentours du parc Victoria.

«Ça devenait de plus en plus évident qu’il fallait changer quelque chose», dit-il, à propos de l’endroit.

M. Léger souligne que la GRC a créé un département de police communautaire il y a quelques mois. Depuis, des gendarmes patrouillent régulièrement à pied dans le centre-ville de Moncton, accompagnés d’agents municipaux responsables de l’application des règlements.

«Ils se sont concentrés sur la rue Main et la rue St-George, précise M. Léger. Le conseil municipal leur a demandé d’analyser maintenant la situation dans les rues Dufferin, Park et Dominion ainsi que celle du parc Victoria. Ils reviendront nous faire un rapport en avril avec un plan d’action et des propositions de solutions.»

Il cite deux éléments susceptibles d’améliorer le sentiment de sécurité des citoyens selon lui: la luminosité des voies publiques et les caméras de surveillance. Il évoque aussi la reproduction d’initiatives prises par d’autres villes canadiennes, sans préciser lesquelles.

«Il y aura probablement de l’argent à investir, mais c’est important de garder les habitants au centre-ville et d’améliorer leur sécurité ainsi que leur accès aux services», affirme-t-il.