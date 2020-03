Le Carrefour de l’Acadie favorise la transmission intergénérationnelle

Des élèves en huitième année de l’école Carrefour de l’Acadie entretiennent une relation épistolaire avec des personnes âgées. Ils ont rencontré leurs correspondants dans la résidence le Faubourg du Mascaret à Moncton pour un atelier de peinture. Reportage.

Simone LeBlanc-Rainville éclate de rire. La vénérable femme admet qu’elle retrouve son enfance, assise à la même table que trois adolescents pour peindre.

«Lorsque j’étais jeune, j’ai décidé que j’étais mauvaise en dessin. Je n’ai plus jamais peint depuis», raconte-t-elle.

Sur un fond turquoise, son pinceau a néanmoins glissé avec précision des perles multicolores le long des rayons d’un soleil orange.

«J’imaginais quelque chose de plus éclatant, de plus spontané, mais j’ai fait de mon mieux!», s’exclame-t-elle.

Son voisin de table lui glisse toutefois des commentaires bienveillants.

L’un et l’autre travaillent à la même œuvre: une mosaïque de soleils dessinés sur des cadres de 6 pouces sur 6.

Mme LeBlanc-Rainville fait aussi équipe avec Samuel LeBlanc, qui est également l’un de ses correspondants.

Elle reçoit du garçon âgé de 13 ans une lettre tous les deux mois depuis l’automne, qu’il rédige avec l’un de ses camarades, et à laquelle elle répond le mois suivant.

«J’ai même reçu des roses le jour de la Saint-Valentin, s’émerveille-t-elle. J’étais très surprise et très touchée.»

Elle le questionne tout en peignant.

«Quel métier as-tu en tête?», lui demande-t-elle. «Travailleur social, comme ma mère. J’aime aider le monde», répond-il. «C’est un travail vraiment nécessaire», commente l’aînée.

Samuel remarque qu’il peut partager des pensées qu’il n’échangerait pas dans la vie courante à l’intérieur ses lettres à Mme LeBlanc-Rainville.

«Ma génération est toujours stressée et en mouvement, observe-t-il en outre. Écrire me donne l’occasion de me détendre. Les personnes âgées sont plus relaxes que moi, elles prennent le temps dont elles ont besoin.»

Mme LeBlanc-Rainville apprécie de pouvoir garder contact avec la jeune génération.

«Mes petits enfants sont loin et tous mes voisins du Faubourg du Mascaret sont des personnes âgées, indique-t-elle. Je trouve pourtant les jeunes terriblement intéressants. Ils parlent d’autre chose que de maladies.»

La gestionnaire de projet au centre d’études du vieillissement de l’Université de Moncton, Danielle Thériault fait valoir que les jeunes peuvent apprendre des aînés et réciproquement.

Malheureusement, elle a constaté que les élèves avaient souvent une mauvaise vision des personnes âgées.

«Une image stéréotypée d’une personne inactive, exigeante, négative, peu fonctionnelle et demeurant en institution de soins», est-il précisé dans un rapport de recherche qu’elle a écrit avec la docteure Suzanne Dupuis-Blanchard, en 2017.

Une majorité des enfants interrogés pour l’étude croyaient notamment que la moitié des aînés résidaient en foyer de soin ou en résidence spécialisée.

«Les personnes âgées vivent au sein de la communauté dans 92% de cas», affirme pourtant Mme Thériault.

Voilà pourquoi elle a saisi l’occasion de mettre en contact des élèves en huitième année de l’école Carrefour de l’Acadie avec cette population.

Les jeunes avaient exprimé cette envie auprès de leur enseignante, Jessica Glidden, dans le cadre de leur cours de français et de formation professionnelle et sociale.

«S’il y a une possibilité de créer des relations intergénérationnelles, il faut la saisir», déclare Mme Thériault.

Le rapport de recherche qu’elle a coécrit explique que l’enjeu est d’autant plus grand que la population de la province est vieillissante.

D’ici 2036, 31% de la population provinciale sera âgée de 65 ans et plus, selon Statistique Canada.

«Il faut montrer des gens actifs et créatifs, précise la gestionnaire de projet. Les expériences positives brisent les stéréotypes négatifs.»

Mission accomplie, selon l’artiste qui a animé l’atelier de peinture, Madeleine Raiche.

«C’est génial de voir le résultat d’échanges créatifs de jeunes qui ont repris les techniques d’adultes et d’adultes qui se sont laissés encourager par les jeunes», s’enthousiasme-t-elle.

Simone, en particulier, a réussi à délaisser ses inhibitions. «C’est génial d’avoir organisé ça», a-t-elle lâché à la fin de l’atelier.