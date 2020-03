COVID-19: les élèves qui n’ont pas voyagé ne sont pas touchés par les mesures

Sur le qui-vive face à la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement du Nouveau-Brunswick serre la vis et exige dorénavant que toute personne récemment revenue d’un voyage à l’étranger évite les écoles publiques et centres de la petite enfance.

Cette consigne s’applique principalement à la personne ayant fait le voyage, a précisé Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lors d’un point de presse mardi en fin de journée.

«Si vous êtes partis dans le Sud avec vos enfants, la consigne s’applique à toute la famille. Si vous êtes partis dans le Sud sans vos enfants, la consigne s’applique à vous seulement. Vous ne pourrez pas entrer dans l’école pendant 14 jours.»

Des directions d’école ont causé un certain émoi sur les médias sociaux lundi soir lorsqu’elles ont annoncé que la directive s’adresse également aux élèves qui n’ont pas voyagé, mais dont les parents rentrent d’un périple à l’étranger. Par exemple, sur la page Facebook de la Polyvalente de Caraquet, il est écrit que «Si un membre de la famille arrive aujourd’hui d’un voyage à l’international qui est en contact avec l’enfant, ce dernier (l’enfant) ne peut fréquenter l’école pour 14 jours».

Le ministre Cardy a donc tenu à mettre les pendules à l’heure concernant une note transmise lundi, qui prie les enfants, les élèves, les membres du personnel, bénévoles et les membres de la famille qui sont revenus de voyages internationaux après le 8 mars d’éviter les écoles publiques, les centres de la petite enfance et les bureaux des districts scolaires pendant 14 jours à partir de leur retour au Nouveau-Brunswick.

Il a aussi précisé que la nature de la consigne repose sur le principe du «gros bon sens».

«Nous ne sommes pas en train de dire que vous ne pouvez pas traverser au Maine pour acheter du lait si vous habitez près de la frontière. On ne veut pas arrêter notre coopération transfrontalière avec le Maine. (…) Nous demandons simplement aux gens d’être de bons citoyens et d’agir dans l’intérêt de ceux qui enseignent à nos enfants. Nous vous demandons d’utiliser votre jugement si vous avez fait un voyage à l’international.»

Le ministre Cardy a aussi annoncé l’annulation de tous les voyages internationaux liés à l’école.

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a semblé laisser plusieurs parents perplexes, certains se demandant si les destinations où l’on ne rapporte aucune éclosion de COVID-19 devraient également être touchées. D’autres ont souligné que les personnes ayant séjourné ailleurs au Canada, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique, pourraient aussi avoir été exposées. Le caractère arbitraire du seuil du 8 mars a également été décrié.

«On a jugé inapproprié d’imposer des restrictions sur les voyages dans notre propre pays», a-t-il précisé, en rappelant que le gouvernement fédéral a également ses propres consignes et cherche à mettre en œuvre un plan pour le pays dans son ensemble.

Pas de fermetures d’école pour le moment

Pour le moment, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance n’envisage pas de fermer d’écoles, mais pour Dominic Cardy, il est extrêmement important de saisir la balle au bond afin d’éviter une propagation potentielle de la maladie.

«Des pays comme l’Italie ont de bons systèmes de santé et ils traversent une crise. Chaque jour qui passe où il n’y a pas un cas d’infection est un jour que nous devons utiliser pour nous préparer. (…) C’est une situation difficile et une maladie dangereuse. Vous ne voulez pas être la personne qui introduit ce virus au Nouveau-Brunswick. Le message que nous lançons en est un de responsabilité sociale.»

«J’espère sincèrement que dans quelques mois, on va revenir sur cet épisode et se dire que nous avons mis beaucoup de temps à se préparer pour quelque chose qui a eu très peu d’incidence, mais je pense qu’il faut être conscient qu’en toute vraisemblance, que ce ne sera pas comme ça.»

Pour le moment, le ministère ne sait pas exactement combien d’élèves et membres du personnel sont touchés par la politique, puisque mardi a été déclaré comme une journée de tempête dans la majorité des écoles de la province.

«Nous allons avoir une meilleure idée demain. Je ne suis pas le ministre des Vacances, donc je ne peux savoir qui est parti pour quel pays. Nous avons besoin que les gens rapportent ces renseignements aux écoles.»

Prêts à respecter les règlements

Bien que les nouveaux règlements ne font pas l’affaire de tous, les acteurs du milieu scolaire sont prêts à les respecter.

«Le district travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et avec la Santé publique pour assurer des milieux d’apprentissage et de travail sains et sécuritaires pour tous», indique Julie Poulin, coordonnatrice des relations stratégiques au District scolaire francophone Nord-Ouest.

Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, abonde dans le même sens.

«On regarde toujours à la santé et le bien-être du personnel enseignant et des élèves. On doit suivre les recommandations du ministère à ce sujet. La situation évolue rapidement. On va voir ce qui va en ressortir.»

M. Arseneault admet qu’il ne sera pas toujours facile d’implanter les consignes.

«Ça ne va pas être facile. Nous avons déjà une pénurie d’enseignants dans la province et il y a un manque de suppléants. Ça va apporter un casse-tête, mais c’est un casse-tête que les districts devront résoudre.»