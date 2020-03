Hausses des dépenses et baisses d’impôts

Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor Ernie Steeves a présenté son second budget mardi à Fredericton. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le gouvernement Higgs propose des hausses des dépenses et des baisses d’impôts qui risquent de rendre la vie difficile à ceux qui souhaitent le faire tomber le plus vite possible.

Le deuxième budget du ministre Ernie Steeves pourrait notamment plaire à l’Alliance des gens et au Parti vert tout en préservant l’équilibre budgétaire grâce à une injection de fonds en provenance d’Ottawa.

Les progressistes-conservateurs auront besoin de l’appui des députés de l’opposition pour faire adopter leur budget et éviter de précipiter la province en élection.

Le ministre des Finances souhaite notamment réduire l’impôt foncier des entreprises et des propriétaires d’immeubles à logement tout en augmentant les dépenses en santé, en éducation et en matière de développement social.

Le budget 2020-2021 contient plus d’argent pour la santé mentale, l’aide sociale, les éducatrices en garderie et les assistantes en éducation.

La baisse de l’impôt foncier est une priorité des alliancistes alors que les verts ont à cœur la santé mentale et l’aide sociale.

Le gouvernement veut mettre de côté 5,4 millions $ afin d’augmenter les prestations de chaque catégorie de bénéficiaires de l’aide sociale. Les prestations seront indexées par la suite selon la hausse du coût de la vie.

En santé, Fredericton propose l’augmentation budgétaire la plus importante depuis 10 ans avec 84,6 millions $ supplémentaires ou 3,9% d’augmentation.

Fredericton veut agrandir la flotte de véhicules d’Ambulance NB et permettre aux travailleurs paramédicaux en soins avancés d’exercer leur profession à leur plein potentiel.

Cinq millions de dollars serviront à financer des mesures incitatives pour préserver et acquérir de nouvelles ressources médicales en région.

De l’argent supplémentaire pour les médicaments oncologiques, la vaccination et le recrutement du personnel infirmier figure aussi au budget.

Le gouvernement promet de dépenser 5,5 millions $ pour améliorer les services en santé mentale au sein du système de santé, du système d’éducation et du ministère du Développement social.

Les progressistes-conservateurs veulent aussi dépenser 7,1 millions $ en 2020-2021 afin d’embaucher davantage d’enseignants.

De nouvelles assistantes en éducation viendront s’ajouter au système d’éducation au coût de 6,1 millions $.

Le gouvernement injectera aussi 3 millions $ pour faciliter l’inclusion en salle de classe.

Les éducatrices en garderie auront droit à une augmentation de salaire de 75 cents l’heure.

Fredericton veut consacrer 1,3 million $ à la création de nouvelles possibilités d’apprentissage du français dans 12 écoles anglophones.

Les progressistes-conservateurs proposent aussi de renoncer à certains revenus en réduisant de moitié sur quatre ans le taux d’imposition des biens résidentiels non occupés par leur propriétaire.

Cette réduction de la fameuse «double imposition» bénéficiera surtout aux propriétaires d’immeubles à logements et de chalets.

Le taux d’imposition sur les biens non résidentiels comme les commerces et les industries sera aussi réduit de 16% sur quatre ans.

Ces baisses d’impôts priveront la province d’environ 100 millions $ par année à partir de 2024.

Le ministère des Finances prévoit un surplus budgétaire de 92,4 milliards $ en 2021-2020. La dette nette devrait diminuer de 129,3 millions $.

Les paiements de transferts en provenance d’Ottawa sont en hausse de 200 millions $.

Fredericton s’attend à une croissance de l’économie de 1,2 % en 2020-2021.