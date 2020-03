La nouvelle église prend forme à Bas-Caraquet

Alors que la forte majorité des projets doivent composer avec des dépassements importants de coûts et des délais supplémentaires, la construction de la nouvelle église de Bas-Caraquet défie la tendance.

Monseigneur Daniel Jodoin est de fort bonne humeur quand il aborde le sujet. Les plus récents rapports sont catégoriques: autant le budget que les délais sont respectés. Et en plus, il y a eu quelques belles surprises.

«Tout va comme sur des roulettes, se réjouit-il. Nous surveillons le tout de très près et on a même eu droit à de belles surprises. Des fois, cela a coûté moins cher que prévu. Ça nous donne un coussin dans le budget pour autre chose.»

Les plans de ce qui doit remplacer l’église centenaire, incendiée en juin 2018 et démolie en janvier 2019, avaient été présentés à la communauté en avril 2019.

Présentement, les ouvriers sont à compléter la structure de l’édifice. Le squelette de la nouvelle église est monté, le toit est terminé, les fenêtres sont encastrées et il ne reste plus qu’à poser le revêtement extérieur.

Dans quelques jours, la croix qui pointera au sommet du lanterneau arrivera des États-Unis et sera installée. Selon Mgr Jodoin, ce sera un symbole fort de cette reconstruction qui n’a pas toujours fait l’unanimité dans la communauté.

Le clocher mesurera près de 50 pieds de hauteur et comprendra trois carillons de l’ancienne église d’Atholville.

Les travaux se poursuivent également à l’intérieur, autant dans le secteur qui servira de lieu de culte (qui comprendra 200 places assises) que dans la salle multifonctionnelle communautaire qui servira également de lieu d’urgence en cas de sinistre.

«Nous avons des rencontres aux deux semaines avec le comité de gestion de la paroisse Saint-Paul. Nous regardons l’évolution des travaux, les coûts associés et le temps requis. Pour l’instant, il n’y a aucun changement et on parle toujours d’un projet de 2,8 à 2,9 millions $», apprécie Mgr Jodoin.

Parmi les pièces maîtresses de ce lieu de célébration, il y aura l’orgue, en provenance de Montréal, les bancs et les vitraux qui proviennent d’une ancienne église située à Saint-Jean.

L’instrument à vent doit être d’ailleurs la dernière installation en l’église, assure Mgr Jodoin. Ce sera fait une fois que toute la poussière de construction sera enlevée.

L’édifice sera ouvert aux fidèles à la fin de l’été.