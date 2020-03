Les gagnants et les perdants du budget Higgs

Un budget provincial ne fait jamais que des heureux. Voici un tour d’horizon des gagnants et des perdants de la feuille de route du ministre des Finances.

Perdants: L’industrie touristique

Lors du dépôt de son premier budget, le gouvernement Higgs avait amputé de 8 millions $ les fonds du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture consacrés au tourisme.

Les représentants de l’industrie ne trouveront pas de quoi se consoler cette année. Le budget 2020-2021 prévoit une réduction de 539 000 $ de l’enveloppe consacrée au tourisme.

Le budget ne comprend pas non plus de nouvelles initiatives pour ce secteur économique.

Gagnants: Les bénéficiaires de l’aide sociale

Les demandes du Parti vert et des défenseurs des plus démunis ont été entendues.

5,4 millions $ sont consacrés à l’augmentation des taux d’aide sociale au titre du programme d’aide transitoire, du programme d’aide transitoire pour les célibataires aptes au travail et du programme de prestations prolongées.

On ignore encore à quel sera le montant de la hausse pour chacun de ces programmes.

Pour rappel, la prestation d’aide sociale pour une personne seule qui est jugée apte au travail au Nouveau-Brunswick s’élève à 537$ par mois.

La dernière augmentation des taux d’aide remonte à 2014, tandis que les clients célibataires aptes au travail n’ont pas vu leur taux augmenter depuis 2010.

Perdants: Les travailleurs des foyers de soins

Le conflit de travail opposant le gouvernement aux travailleurs de foyers de soins aura marqué l’année 2019. Le budget 2020-2021 ne prévoit pas de hausses de salaires importants pour ces employés au contact des aînés.

Les négociations sont toujours au point mort et une série de procédures devant les tribunaux ont empêché les syndiqués de débrayer jusqu’à présent. De son côté, l’équipe de Blaine Higgs a remporté une victoire avec l’adoption d’un amendement au projet de loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, qui prévoit que le recours à l’arbitrage exécutoire devrait prendre en compte la capacité de l’employeur de payer.

Gagnants: Les familles d’accueil

Le ministère du Développement social offrira une augmentation de 25% des taux payés aux familles d’accueil.

La mesure fait suite au cri d’alarme lancé par la vérificatrice générale Kim MacPherson qui s’est inquiétée du manque de famille d’accueil.

Une famille d’accueil du Nouveau-Brunswick reçoit 10 000 $ par an, selon l’Association des familles d’accueil du Nouveau-Brunswick. À titre d’exemple, au Québec, la rétribution annuelle non imposable des familles d’accueil s’élève à un peu plus de 21 000 $ par enfant.

Perdants: Les bibliothèques

Le réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick fait partie des rares cibles de coupures. L’enveloppe accordée à ces établissements diminue de 851 000 $.

Gagnants: Le personnel des garderies

Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance bénéficieront d’une augmentation de salaire de 0,75 $ de l’heure. La province espère ainsi favoriser davantage le recrutement et le maintien en poste de ces professionnels.

Perdants: La clinique 554

La seule clinique d’avortement privée de la province est menacée de fermeture et réclame le soutien de la province.

Bien qu’il bénéficie d’une importante bonification, le budget en santé du Nouveau-Brunswick ne prévoit rien pour la clinique basée à Fredericton.

Ottawa menaçait pourtant de priver la province de certains transferts en santé si le gouvernement Higgs continue à refuser de financer les avortements chirurgicaux effectués en clinique.

Gagnants: Certains propriétaires fonciers

Le gouvernement entend remplir sa promesse de s’attaquer à la double imposition des habitations non occupées par le propriétaire.

Le taux d’imposition foncier sur les propriétés non occupées par le propriétaire diminuera progressivement au cours des quatre prochaines années. Au terme de cette période, il passera à 0,5617 $ par tranche de 100 $. Cela correspond à une diminution de 50 % d’ici 2024 et une réduction annuelle de 14,04 cents.