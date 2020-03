«Mise en quarantaine» scolaire: une mesure qui embête plusieurs parents

Plusieurs parents estiment que la mesure d’isolement préventive et obligatoire pour les élèves et le personnel scolaire ayant voyagé à l’étranger, imposée lundi par le ministère de l’Éducation, sent l’improvisation et est aussi inutile que ingérable.

Un geste précipité, quelque peu drastique, mal coordonné même…

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux qualificatifs utilisés par de nombreux parents pour illustrer leurs inquiétudes face aux mesures prises par le ministère pour limiter la propagation du Covid-19 dans les écoles de la province.

Lundi en soirée, celui-ci a émis une directive interdisant l’accès aux écoles pendant 14 jours à tous les élèves et membres du personnel scolaire ayant séjourné à l’extérieur du pays après le 8 mars. Cette mesure s’applique également aux différentes garderies de la province.

Du coup, les vacances se prolongent pour plusieurs jeunes, ce qui ne fait pas l’affaire de tous, et nombreux sont ceux qui ont témoigné de leur situation à l’Acadie Nouvelle.

Sophie Arseneau, de Bathurst, était en voyage en Floride avec sa famille, son garçon de 15 ans et sa fille de 12 ans. Elle a pris connaissance de la directive du ministère en cours de route. Au départ, cela ne l’a pas inquiété puisque la mesure ne touchait qu’une poignée de pays. Mais les choses ont évolué et tous les pays font désormais partie de cette liste.

«On était toujours en Floride lundi. Donc maintenant, mes enfants doivent demeurer à la maison pendant deux semaines. Comment est-ce qu’ils vont faire pour rattraper leur matière scolaire? On met une croix sur leur vie sociale, leurs activités parascolaires? C’est décourageant», proteste-t-elle.

Elle se questionne sur la date choisie par le ministre pour le durcissement de cette directive, qui est tout à fait aléatoire.

«Les jeunes qui arrivent après le 8 mars ont autant de chance d’infecter leur école que ceux qui sont arrivés le 5, le 6 ou le 7. Même chose pour les enseignants qui sont partis dans le sud pendant le congé scolaire et qui ont repris le travail lundi. Les probabilités de contamination sont les mêmes, ça ne tient tout simplement pas la route», dit-elle, soulignant que les écoles sont actuellement pleines de voyageurs.

Selon elle, si le virus doit se propager, il le fera.

«Si ce n’est pas à l’école, ce sera au supermarché, au Walmart, à l’aréna… On va mettre tout le monde en quarantaine? Ce serait plus simple de suivre les consignes de sécurité qui dit de bien se laver les mains et de se tenir aux aguets de l’apparition de symptôme», croit Mme Arseneau.

Contradiction

L’expérience vécue par Mme Arseneau trouve écho auprès de Vickie Lanteigne de Caraquet. Celle-ci arrive d’une croisière avec ses enfants de 9 et 11 ans. Le navire a vogué au Mexique, aux Bahamas, au Honduras et a terminé sa course à Miami. À bord, rien à signaler. Aucun cas de Covid-19.

Mme Lanteigne fait partie d’un groupe qui comptait 63 Néo-Brunswickois.

«Certains d’entre nous ont pris l’avion et sont revenus le 8, mais nous, nos billets étaient pour le 9. Mes enfants ont donc joué toute la semaine sur le bateau avec des amis qui, eux, peuvent aller à l’école. Les miens sont pris à la maison. On est parti pour relaxer en famille et là, on vient de nous scrapper nos vacances solides», raconte-t-elle.

Elle a également appris que l’enseignante de son plus vieux ne serait pas à l’école pour les deux prochaines semaines en raison de cette directive, preuve que cette mesure affecte l’ensemble du réseau. Elle aussi s’inquiète de l’apprentissage de ses enfants.

«Est-ce qu’ils vont pouvoir suivre leurs cours à distance, par Skype par exemple? À ce stade, on ne le sait pas», note-t-elle.

Et ceux qui songent à partir?

Pour Lucie Thériault de Grande-Anse, la problématique est tout autre. C’est qu’elle et ses deux enfants, âgés respectivement de 10 et 14 ans, doivent partir en voyage à Cuba à la fin du mois.

Du coup, si la politique demeure en place jusqu’à cette date, ce sont des vacances non pas d’une, mais bien de trois semaines qu’elle devra prévoir pour ses enfants.

Son cas est d’autant plus particulier que jusqu’à présent, Cuba ne figure pas sur la liste des pays touchés par le coronavirus. Du coup, elle ne peut se faire rembourser son voyage pour ce motif, une perte potentielle de 3500$.

«Actuellement, aucun cas de coronavirus n’a été répertorié à Cuba, mais plusieurs au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Le risque de contamination est donc plus grand si on visite notre propre pays. On est confiné chez nous si on visite un autre pays, mais pas si on voyage à l’intérieur du Canada où Dieu sait où les gens sont allés. Ce n’est pas cohérent», estime-t-elle.

Si elle dit comprendre qu’il faut être prudent et d’avoir des mesures préventives, elle croit néanmoins que la voie adoptée par le ministère n’est pas la bonne.

«Je trouve qu’on pousse un peu. Les enfants ne peuvent aller à l’école, mais peuvent aller dans les endroits publics où se trouvent d’autres enfants. Ça rend un peu la directive inefficace», dit-elle.

Elle souligne qu’elle travaille dans les hôpitaux et est donc à risque d’être en contact avec des patients atteints du coronavirus.

Pour le moment, celle-ci a toujours l’intention de se rendre à Cuba avec ses enfants. Elle espère d’ici que le ministère aura révisé sa politique ou, dans le cas contraire, que des mesures alternatives seront mises en place.

«Est-ce qu’on va mettre en place des mesures pour permettre aux élèves de continuer leur apprentissage? Ç’aurait été bien de prévoir ça», estime-t-elle.