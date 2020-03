YMCA Moncton-Nord: dernier sprint de 600 000$

Le YMCA de Moncton a lancé une collecte de fonds et vise à recueillir 600 000$ afin de compléter le financement d’un projet de 17 millions $. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Le YMCA de Moncton lance une collecte de fonds pour recueillir les 600 000$ manquants en prévision de l’ouverture d’un nouveau centre sportif communautaire dans le nord de la ville, en septembre.

La collecte de fonds Bâtir ce qui est important s’est donné comme mission de recueillir un total de 3 millions $, mais plusieurs contributions d’entreprises et de particuliers ont permis de ramasser 2,4 millions $ avant même le lancement de la campagne lundi matin.

Il ne reste donc que quelques étapes à franchir avant l’ouverture du YMCA Moncton-Nord en septembre. Zane Korytko, PDG du YMCA du Grand Moncton, est visiblement enjoué.

«C’est un marathon, et maintenant, on est comme à un demi-kilomètre de la ligne d’arrivée. On pousse pour donner l’opportunité à la communauté de participer au projet.»

Il explique que le YMCA organisera des événements spéciaux pendant le mois de juillet pour tenter de recueillir les fonds manquants.

M. Korytko estime que les gens du nord de la ville attendent un centre communautaire du genre depuis longtemps.

«C’est leur place, c’est leur centre communautaire. C’est ce que les gens ont demandé, et c’est pour ça que nous avons fait un partenariat avec la Ville. Pour nous, c’est vraiment important que les gens du quartier donnent leur part à ce projet pour démontrer à tout le monde qu’il y a une bonne volonté dans la communauté.»

Le quartier nord de Moncton est «l’une des régions les plus dynamiques et les moins bien desservies» de la ville, selon un communiqué du YMCA.

Les travaux du YMCA Moncton-Nord ont commencé l’an dernier. Les gouvernements provincial et fédéral ont chacun contribué 4 millions $ au projet, alors que la Ville de Moncton y a versé 6 millions $, dont 2 millions $ pour aménager la promenade Twin Oaks, où se situe le centre.

Le YMCA s’est donc engagé à recueillir les 3 millions $ manquants pour ce projet d’une valeur totale de 17 millions $.

Une fois la construction terminée, l’édifice de 35 000 pieds carrés abritera une aire de jeux d’eau, un terrain de jeux, une piste de marche et de course intérieure accessible aux fauteuils roulants ainsi que des locaux destinés à des programmes communautaires.

Le YMCA situé sur l’avenue des Anciens Combattants poursuivra ses activités normalement lorsque le nouvel édifice ouvrira ses portes.