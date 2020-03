Aide sociale: les verts réclament 13,4 millions $

Le Parti vert pourrait tenter de modifier le budget pour y inclure une augmentation plus généreuse des prestations de l’aide sociale.

Les verts qui détiennent en partie l’équilibre du pouvoir à Fredericton réclament 13,4 millions $ supplémentaires pour compenser le pouvoir d’achat perdu par les bénéficiaires de l’aide sociale ces dernières années.

La hausse suivie d’une indexation prévue dans le budget du gouvernement de Blaine Higgs pour certaines catégories de bénéficiaires n’est pas assez élevée pour répondre aux besoins des citoyens les plus vulnérables, selon le chef du parti.

«Le budget proposé mardi prévoit une augmentation de 5%, ce qui est tout simplement insuffisant pour une personne qui vit actuellement de 537$ par mois», affirme David Coon.

«Cela ne lui donnera qu’une augmentation mensuelle de 27$, ce qui ne couvre même pas le pouvoir d’achat qu’elle a perdu au cours des dix dernières années.»

M. Coon a déposé une motion à l’Assemblée législative, mercredi, pour demander au gouvernement d’augmenter de 16,51% les taux d’aide sociale pour les personnes seules qui bénéficient de l’assistance transitoire et de 8,27% pour les autres bénéficiaires.

Les plus récentes hausses des différents taux de l’aide sociale remontent respectivement à six et dix ans, selon David Coon.

La hausse promise dans le budget des progressistes-conservateurs doit coûter 5,4 millions $.

La proposition du Parti vert est une motion non contraignante qui n’obligerait pas le gouvernement à agir même si elle était adoptée.

M. Coon n’écarte cependant pas la possibilité d’en faire un amendement au budget du gouvernement.

«Il y a toutes sortes de possibilités sur le plan de la procédure et nous les explorons toutes, mais je commence par cette motion.»

David Coon n’a pas encore annoncé s’il voterait pour ou contre le budget dans son état actuel. Il prévoit partager sa décision lors de son discours en réponse au budget, vendredi.

Le Parti vert n’impose pas de discipline de parti à ses députés. Megan Mitton et Kevin Arseneau seront donc libres de voter comme ils l’entendent.

Les deux députés ont eux aussi déposé des motions à l’Assemblée, mercredi.

Mme Mitton a demandé à l’Assemblée de renvoyer la question de la réforme des hôpitaux ruraux à un comité législatif.

Elle souhaite aussi que l’Assemblée exhorte le gouvernement à publier tous les documents en lien avec les réformes, y compris les procès-verbaux des réunions des conseils d’administration des réseaux de santé et les motions adoptées par ceux-ci.

«Nous avons vu à quoi ressemble cette réforme lorsqu’elle se fait à huis clos. Donnons à cette question le temps et les ressources qu’elle mérite pour trouver de vraies solutions qui fonctionnent à la fois pour les communautés urbaines et rurales», a-t-elle déclaré.

Kevin Arseneau a déposé une motion pour faire changer le nom du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches à ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture, des Pêches et de l’Alimentation.

«Il est absurde qu’un enjeu aussi fondamental que la disponibilité de bons aliments sains occupe si peu de place dans notre travail au gouvernement. Le concept de souveraineté alimentaire est pratiquement inexistant», a-t-il dit.