Chute importante du prix de l’essence au N.-B.

Les conducteurs du Nouveau-Brunswick ont droit à un répit à la pompe cette semaine, après une chute importante des cours mondiaux du pétrole.

Le litre de l’essence ordinaire en libre-service a été fixé à 103,3 cents par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

Il s’agit d’une baisse de 10,3 cents par rapport au 5 mars, laquelle fait suite à une diminution de 6,9 cents la semaine précédente.

Un conducteur ayant un réservoir d’essence de 50 litres paie donc environ 8,60 $ de moins qu’il y a deux semaines.

Selon le site GasBuddy, les prix les plus bas de l’essence au Nouveau-Brunswick sont aux magasins Costco de Moncton et Fredericton ce mercredi, à 94,9 cents le litre. Les prix les plus élevés sont dans la région de Woodstock, où des stations-service

Les prix mondiaux du pétrole sont en chute libre après que l’Arabie saoudite a abaissé dimanche son prix de vente du brut.

Au cœur de cette chute se trouve l’inquiétude de l’économie mondiale concernant l’épidémie de COVID-19 ainsi qu’une guerre de prix de prix entre deux géants de l’énergie, la Russie et l’Arabie saoudite.

Vendredi, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a tenté de convaincre la Russie d’imposer un plafond à sa production de pétrole dans le but de stabiliser les prix.

Lorsque celle-ci a refusé, l’Arabie saoudite a de son côté décidé d’ouvrir à nouveau sa production pétrolière, augmentant du même coup l’approvisionnement et contribuant à la chute des prix du pétrole de 25%.

La menace d’une augmentation de l’offre de pétrole brut, en plus des prix déjà affaiblis par crainte que l’épidémie mondiale du nouveau coronavirus conduise à une baisse de la consommation de carburant, a déclenché l’écroulement.

Si les conducteurs ont de quoi se réjouir, cette baisse rapide des prix risque de se faire sentir sur le secteur de l’énergie du Canada, quatrième producteur et quatrième exportateur de pétrole.