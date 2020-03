Coronavirus: les Néo-Brunswickois de retour de voyage devront éviter les foyers de soins

Pour éviter la propagation de la COVID-19, la province interdit désormais l’accès à tout établissement de soins de longue durée aux visiteurs qui ont voyagé à l’étranger, et ce, pour une durée de 14 jours suivant leur retour au Canada.

Les personnes revenant d’un voyage ne pas non plus autorisées à se rendre dans un établissement de soins de santé pour visiter ceux qui sont le plus à risque de contracter une maladie grave.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux professionnels de la santé qui travaillent dans ces établissements à moins d’avoir visité la province du Hubei en Chine, l’Iran ou l’Italie.

L’annonce a été faite mercredi après-midi par la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Toute personne qui ne se sent pas bien ne devrait pas se rendre dans un foyer de soins, explique-t-elle. Nous sommes très préoccupés par le fait de garder cette infection hors des foyers de soins, des résidences pour personnes âgées et des autres endroits où des gens vulnérables se réunissent.»

Cette directive s’ajoute à celle qui perturbe déjà le système d’éducation. Depuis lundi, le gouvernement exige que toute personne récemment revenue d’un voyage à l’étranger évite les écoles publiques et centres de la petite enfance.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, interdit aux élèves et les membres du personnel de fréquenter ces établissements pendant une période de 14 jours, s’ils sont revenus d’un séjour à l’étranger après le 8 mars.

La Dre Jennifer Russell rappelle que le risque individuel dépend de la destination. Les gens qui arrivent d’un voyage en Iran ou de la province du Hubei en Chine devraient s’isoler même s’ils ne présentent aucun symptôme, souligne la responsable de la Santé publique

«Tous les gens du Nouveau-Brunswick ont un rôle à jouer pour prévenir la propagation d’infections respiratoires en prenant des mesures simples comme se laver les mains fréquemment, se couvrir la bouche et le nez lorsqu’on tousse ou éternue, et rester à la maison lorsqu’on est malade.»

Si une personne qui a récemment voyagé à l’extérieur du pays présente des symptômes non spécifiques (tels que mal de tête, congestion, courbatures, sensation de malaise général), elle devrait s’isoler des autres, rester à la maison pour surveiller son état de santé et téléphoner immédiatement au 811.

On recommande aux personnes qui présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe de limiter leurs contacts avec les autres personnes, y compris les autres membres de leur ménage, jusqu’à ce qu’ils ne présentent plus de symptômes et qu’ils se sentent mieux, peu importe leur antécédent de voyage.

Notons enfin qu’aucun cas de coronavirus n’a été détecté au Nouveau-Brunswick.