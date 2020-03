COVID-19: 574 élèves en congé forcé

Ce sont quelque 574 élèves et 151 membres du personnel des écoles francophones du Nouveau-Brunswick qui se retrouvent en congé forcé pour les deux prochaines semaines en raison des craintes entourant le COVID-19.

Au lendemain d’une tempête ayant forcé la fermeture de pratiquement toutes les écoles de la province, le portrait se précise peu à peu quant au nombre exact de personnes affectées par la directive du ministère de l’Éducation destinée à limiter le risque de contagion du COVID-19 en milieu scolaire.

Mercredi, les trois districts scolaires francophones de la province ont fait le point sur la situation engendrée par cette mesure. Celle-ci exige des élèves et membres du personnel scolaire ayant voyagé à l’international après le 8 mars, de ne pas se rendre dans les écoles, garderies et bureaux des districts scolaires, et ce, pour une période de quatorze jours après leur retour au pays.

À l’heure actuelle au District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE), 163 élèves et 55 membres du personnel sont frappés par cette interdiction.

«Au niveau des membres du personnel, on parle principalement d’enseignants, et c’est normal puisque c’est notre principal groupe d’employés. Mais nous avons également des concierges, des assistants en éducation, des membres de bureau ainsi que des directions d’école dans le lot», confirme le directeur général du DSF-NE, Marc Pelletier.

Si ce nombre peut sembler élevé, M. Pelletier tient à relativiser le tout. Il rappelle que le district Nord-Est compte quelque 9000 élèves et 2000 membres du personnel.

Il note que si la directive n’avait pas été allégée, mardi, ces chiffres auraient probablement triplé. La politique en vigueur actuellement n’implique en effet que le voyageur direct (élèves ou membre du personnel).

Un élève étant demeuré au pays, mais dont les parents reviennent de l’étranger, peut continuer de fréquenter son milieu éducatif sans restriction.

N’empêche, ces absences non prévues au sein du corps professoral ne sont pas sans conséquence, surtout dans un contexte où les ressources sont déjà passablement limitées.

«Je dois avouer que ce n’est pas simple, que ça complique drôlement notre planification. Il y a des écoles où l’impact est moindre puisqu’il ne manque qu’un enseignant, mais nous en avons où c’est plus complexe, où il manque trois, quatre et même cinq enseignants», mentionne M. Pelletier.

À titre d’exemple, il cite une situation pour le moins inusitée à l’école primaire Académie Notre-Dame de Dalhousie. Là, la directrice et la directrice adjointe sont toutes visées par la directive et doivent, du coup, demeurer à la maison. Quatre membres du personnel sont ainsi touchés dans cette petite école de 160 âmes.

Selon M. Pelletier, la situation au district demeure toutefois sous contrôle.

«Pour le moment, ça se passe bien. Mais est-ce que ça va demeurer comme ça pendant longtemps compte tenu de tous les autres types d’absences possibles? On se croise les doigts de ne pas rencontrer de problème au niveau des effectifs, mais on se doit néanmoins d’être réaliste et d’envisager cette possibilité», dit le directeur général.

Il note que certains membres du personnel ont déjà planifié des congés à l’extérieur du pays au courant des prochaines semaines. Si la politique demeure en place, leur absence risque d’être plus longue que prévu.

Apprentissage

Les districts scolaires ont également tenu à préciser que les absences des élèves figureront dans la catégorie d’absences motivées. Les évaluations prévues manquées par les élèves en raison des mesures seront donc repoussées ultérieurement. Les élèves concernés seront aussi encadrés durant leur confinement préventif.

«Il y a des ajustements à faire afin qu’ils ne prennent pas de retard au niveau pédagogique. C’est notre responsabilité. Ceci dit, nos enseignants sont confrontés régulièrement avec des absences prolongées d’élèves. Il y a des mécanismes qui existent pour offrir à ces enfants ce dont ils ont besoin afin de ne pas être perdants», note le directeur général.

Toujours dans l’optique de limiter le risque de contagion, les activités parascolaires sont aussi saisies par les mesures en place. Dans la mesure où un élève ou un membre du personnel est affecté par la directive, celui-ci ne peut pas se présenter aux activités interscolaires.

Profs à la maison

Pour ce qui est des enseignants forcés de s’absenter en raison de la directive du ministère, ceux-ci seront rémunérés, mais devront toutefois rester à la disposition de leur district scolaire respectif.

«Ils ne sont pas en congé, mais plutôt en attente. On peut donc leur demander de travailler et faire certaines tâches, comme la planification des cours par exemple. Et bien qu’il existe certaines limites, il existe des moyens électroniques de communiquer avec l’école», souligne M. Pelletier.

373 élèves touchés dans le sud de la province

Au District scolaire francophone Sud, ce sont au moins 373 élèves, 38 enseignants, 11 membres de la direction et 36 autres membres du personnel qui sont forcés de se tenir loin des écoles.

Selon la directrice générale Monique Boudreau, cette mesure aggrave la pénurie d’enseignants dans certaines écoles.

«On est en manque de suppléants, alors on surveille la situation de très près. Ça nous cause des problèmes dans des régions où on est déjà en manque de suppléants», soulève-t-elle.

Si la plupart des écoles devraient se tirer d’affaire sans trop de problèmes, certaines régions comme Fredericton et Saint-Jean pourraient toutefois être plus affectées. À l’école Samuel-de-Champlain par exemple, des enseignants ont dû regrouper «deux ou trois» classes dans la cafétéria afin de poursuivre l’enseignement.

La directrice générale s’attend aussi à ce que le nombre d’enseignants et d’élèves qui doivent demeurer chez eux augmente dans les prochains jours puisque certains d’entre eux étant toujours en vacances.

Mme Boudreau explique que le district a été bombardé d’appels et de courriels de parents depuis l’annonce des mesures préventives et tente de leur répondre le plus rapidement possible.

«Ce qui a été un peu difficile, c’est que les mesures n’étaient peut-être pas très claires au début, mais lorsqu’on regarde la situation mondiale, si on peut diminuer le risque de contamination, c’est une mesure importante à prendre», dit la DG, en rappelant que les écoles sont des milieux propices à la propagation d’un virus.

Le DSFS rapportait 250 élèves touchés par les mesures préventives dans la journée de mercredi, mais ce chiffre est monté à 373 après une mise à jour en fin de soirée.

Situation sous contrôle dans le Nord-Ouest et levée de la directive pour le Maine

À Edmundston, le directeur général du District scolaire francophone du Nord-Ouest a indiqué que 38 élèves et 11 membres du personnel étaient touchés par les mesures de confinement.

«On demande la bonne collaboration de la communauté et des parents afin d’aider au respect des directives qui sont là afin de tenter de réduire la propagation potentielle du virus», a affirmé Luc Caron.

Pour l’instant, rien ne semble indiquer que les menaces du coronavirus pourraient perturber le dernier droit du calendrier scolaire.

«Même s’il y a des élèves qui sont à la maison, les écoles doivent assurer la continuité des apprentissages de nos enfants», a affirmé le directeur général du DSFNO.

Pour ce qui est du personnel du district scolaire, M. Caron n’entrevoit pas de problèmes dans l’immédiat tout en admettant que la situation pourrait changer éventuellement. Elle pourrait notamment se compliquer du côté des conducteurs d’autobus, une classe d’employés où la liste de suppléants est loin de déborder.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé qu’il levait les restrictions touchant le Maine. Il n’y a donc plus de mesures restrictives relatives aux déplacements transfrontaliers entre le Nouveau-Brunswick et cet État américain.

L’inclusion du Maine dans les restrictions aux voyageurs en avait fait sursauter plusieurs qui habitent l’ouest de la province et qui ont l’habitude d’y magasiner.

La Société médicale perplexe

Les médecins du Nouveau-Brunswick ont réagi face à la récente directive du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance (voyage à l’étranger). Ceux-ci se disent inquiets qu’elle ne soit pas ancrée dans une politique de santé publique fondée sur des preuves.

Ils dénoncent notamment que son application a suscité la confusion et l’inquiétude des parents, des élèves, des enseignants et des fournisseurs de soins de santé. On craint aussi qu’elle mette à rude épreuve un système de santé déjà fragile.

«Je pense qu’il faut revoir et reconsidérer la question de la santé publique», souligne le président de la Société médicale du NB, le Dr Chris Goodyear.

Selon lui, les décisions relatives à la santé publique et à la COVID-19 devraient être prises par le Bureau du médecin-chef en consultation avec d’autres parties prenantes de la santé et du gouvernement. Il encourage les citoyens à suivre de près les conseils de l’Agence de santé publique du Canada, du Bureau du médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick et de leur propre fournisseur de soins et à les mettre en pratique.

En point de presse, la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, n’a toutefois pas tenu à désavouer le geste du ministre.

«On offre nos conseils sur la santé au gouvernement, et ce que les ministères choisissent d’en faire relève d’eux. Pour ce qui est du ministère de l’Éducation, son ministre peut ainsi prendre ses propres précautions additionnelles», a-t-elle indiqué.

Avec la collaboration des journalistes Alexandre Boudreau et Sébastien Lachance