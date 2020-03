La diminution de la «double imposition» se répercutera-t-elle sur les loyers?

Le gouvernement Higgs divisera par deux la taxation des biens immobiliers non occupés par leur propriétaire comme les résidences secondaires et les immeubles d’appartements. Ce cadeau fiscal profitera-t-il aussi aux locataires? Tout dépend à qui vous posez la question.

Il s’agit d’une des mesures phares du budget présenté mardi. Le taux d’imposition foncier sur les locateurs et les propriétaires de chalets diminuera de 50% d’ici 2024, suite à des réductions annuelles de 14,04 cents.

Le taux d’imposition sur les biens non résidentiels comme les commerces et les industries sera quant à lui réduit de 16% sur quatre ans. Ces baisses d’impôt priveront la province d’environ 100 millions $ par année à partir de 2024, mais le ministre des Finances Ernie Steeves croit qu’elles rendront le régime fiscal du Nouveau-Brunswick «plus concurrentiel».

Des représentants du Syndicat des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick et du Syndicat canadien de la fonction publique ont dénoncé d’entrée ce qu’ils considèrent être une mesure en faveur des citoyens les plus fortunés.

De son côté, l’Association des propriétaires d’appartement du Nouveau-Brunswick applaudit la décision de la province. L’organisation demande depuis 2005 que le Nouveau-Brunswick mette fin à la double imposition des biens immobiliers non occupés par leur propriétaire, assujettis à la fois aux taxes de la province et de la municipalité.

«Nous sommes satisfaits de voir que le gouvernement reconnaît que les propriétaires d’appartements ont été surtaxés. Cela empêche nombre d’entre eux d’entreprendre des rénovations et freine les nouveaux projets immobiliers. C’est un bon début mais nous espérons l’élimination complète de la double imposition», souligne son président Willy Scholten.

Selon lui, cet allègement fiscal encouragera les mises en chantier et les remises à neuf d’appartements.

«C’est une bonne façon de stimuler l’économie et le développement de l’offre, ça se traduira pas plus de revenus pour la province. Nous pensons aussi qu’il y aura un impact sur le loyer que paient les locataires, ça ne pourra qu’aider l’abordabilité du logement», ajoute-t-il.

Cet avis n’est pas partagé par l’économiste Pierre-Marcel Desjardins.

«Cette transmission vers les locataires est loin d’être automatique. Dans les marchés qui comptent moins de logements vacants pour quelles raisons le propriétaire s’empêcherait de louer son logement sans avoir à baisser le loyer? Quels sont les incitatifs? Ce sont des voeux pieux. Certains le feront, d’autres ne le feront pas.»

Selon les plus récents chiffres de la Société des hypothèques et des logements du Canada (SCHL), le taux d’inoccupation des logements locatifs a chuté au Nouveau-Brunswick, passant de 3,2% en 2018 à 2,6% en 2019. Il devient particulièrement difficile de se loger dans le Grand Moncton où le taux de logements vacants atteint 2,2% (2,7% en 2018). Le loyer moyen pour un appartement dans la métropole a d’ailleurs augmenté de 794 $ à 831 $ entre octobre 2018 à octobre 2019.

La classe politique divisée

Au cours de la période de questions, mercredi, le chef de la People’s Alliance, Kris Austin, a interpellé le ministre des Finances lui demandant comment il s’assurera que les locataires bénéficient de la mesure. Son parti réclame la suppression complète de la taxe, accompagné de gel des loyers pendant trois ans.

Ernie Steeves répond que des discussions sont en cours avec l’Association des propriétaires d’appartements pour trouver une façon de transférer ces économies, sans toutefois préciser si des incitatifs ou certaines obligations seront mises en place.

«Nous voulons que ces réductions d’impôt se répercutent sur les locataires. Nous avons discuté avec les propriétaires de gel des loyers et de rénovation des bâtiments et nous allons continuer de faire le suivi, assure-t-il. Nous voulons que cela bénéficie à tous les Néo-Brunswickois.»

L’intervention du ministre n’a pas convaincu le chef du Parti vert, David Coon, qui s’inquiète d’une «perte de revenus dont on a besoin le province pour offrir des services publics».

À ses yeux, la réduction d’impôt n’offre «pas de bénéfices» aux locataires. Sa formation politique souhaite une modification de la Loi sur la location de locaux d’habitation pour autoriser le gouvernement à réglementer les loyers.

Roger Melanson, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Finances, approuve quant à lui la volonté du gouvernement de réduire la double imposition mais doute que cela suffise à encourager les investissements en matière de logements abordables .

«Le secteur privé a un rôle à jouer, mais il n’y a aucune obligation rattachée à cet allègement fiscal. On n’a aucune garantie que les loyers seront réduits et que les investissements se feront», dit-il.

Pour sa part, Pierre-Marcel Desjardins ne croit pas qu’instaurer un mécanisme de contrôle des loyers sur le marché privé de l’habitation soit la bonne solution.

«Le propriétaire qui rénove ne pourrait pas augmenter les prix en conséquence, cela deviendrait un fardeau qui aurait un impact sur la qualité des logements.»