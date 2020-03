Un garde forestier de Kedgwick au pays des kangourous

Des feux, Alain Bujold en a vu de toutes les grosseurs en 25 ans de métier de garde forestier. Du simple feu de broussaille éteint en quelques minutes aux immenses brasiers qui ont enflammé des régions entières. Comme en Saskatchewan, au nord de l’Alberta ou même en Colombie-Britannique.

Mais rien, absolument rien, ne peut se comparer à ce que cet homme âgé de 49 ans de Kedgwick a pu vivre pendant près de cinq semaines en Australie!

Jamais il n’aurait cru que son emploi allait l’amener un jour au pays des kangourous et des koalas, lui qui écoutait l’émission Skippy quand il était jeune.

Alain Bujold a fait partie de l’équipe d’une dizaine de gardes forestiers du Nouveau-Brunswick délégués dans le comté de Victoria, à l’opposé de la planète, au début de février. Cette région australe, tout comme plusieurs autres parties du pays, a été aux prises avec des incendies incontrôlables depuis l’automne.

Ces images de faune calcinée, d’animaux brûlés, de vastes territoires dévastés et de flammes dévorant tout sur leur passage ont fait le tour du monde.

Bujold a pu marcher sur ces ruines fumantes…

«Ç’a été une expérience incroyable, raconte celui qui est rentré chez lui dimanche et encore sous les effets d’un décalage horaire de 15 heures. Jamais je n’aurais cru que mon emploi allait m’amener en Australie.»

Alain Bujold a photographié un koala au sommet d’un arbre. – Gracieuseté Qui dit Australie dit kangourous. Alain Bujold a eu la chance de s’en approcher de très près pendant une visite dans une réserve. – Gracieuseté

L’équipe néo-brunswickoise n’a pu combattre les brasiers, comme c’était prévu à l’origine. Quand ils ont mis les pieds là-bas, les principaux foyers d’incendie étaient contenus, le tout aidé par une pluie providentielle qui a tombée pendant une semaine.

Mais n’allez pas croire qu’Alain Bujold et le groupe ont fait du tourisme pendant ces 32 jours.

«Nous avons accompli un travail différent à ce à quoi on s’attendait. Au lieu de nous attaquer aux incendies, nous avons fait de la restauration. Il y a plein de parcs et de sentiers pédestres en Australie qui ont été affectés par des arbres tombés. En tant que garde forestier du Nouveau-Brunswick, notre expertise de bûcheron a bien servi. Ces feux ont été catastrophiques. On n’a pas manqué d’endroits pour travailler. On a eu de l’ouvrage en masse», raconte-t-il.

Environnement hostile

Mais l’Australie n’étant pas le Canada, Bujold et son équipe ont dû s’adapter à un environnement entièrement différent et parfois hostile. Et même si leurs collègues avaient pris la peine de les avertir des dangers qu’ils pouvaient courir dans leur travail quotidien, la réalité a parfois dépassé la fiction, admet-il non sans un frisson dans le dos.

«La première chose qu’on nous a dite est qu’en Australie, n’importe quoi peut vous tuer. On trouvait que les gars en mettaient pas mal quand ils nous avertissaient, mais ils disaient vrai! Il fallait être attentif à la faune. On a vu des serpents venimeux, des araignées venimeuses, des scorpions, des kangourous… Même les arbres d’eucalyptus sont à manipuler avec soin. Heureusement, nous n’avons pas vécu d’incidents. Mais il m’est arrivé de voir une araignée grosse comme ma main en coupant un arbre. Il fallait toujours faire attention de ne pas marcher sur un serpent parce que malgré les ravages, ces bêtes revenaient dans leur habitat», poursuit-il, encore ébahi par ce périple de 32 jours.

Alain Bujold et ses collègues ont voulu rendre hommage à leurs collègues australiens en arborant le drapeau du pays. – Gracieuseté

Heureusement, le devoir a été accompli grâce à une équipe motivée et dévouée, note le garde forestier. Leur coup de main a été très apprécié de leurs collègues australiens et de la communauté, ce qui a fait chaud au coeur de l’Acadien de Kedgwick.

«Nous avons fait une différence, même si nous n’avons pas combattu les feux. La restauration de l’environnement après un incendie est une partie très importante de notre travail. Nous avons pu permettre à des pompiers exténués, qui étaient là depuis plus de 100 jours, de prendre un peu de repos. Que nous soyons au Canada ou en Australie, nous faisons tous un travail semblable en milieu hostile.»

Comme au N.-B.

Sans conteste, Alain Bujold place l’expérience en Australie tout en haut de la liste quand il repense à ces 25 années de garde forestier. Non seulement en raison de l’ampleur du travail ou encore du dépaysement le plus total, mais aussi parce qu’il a senti un peu du Nouveau-Brunswick chez ces Australiens.

Alain Bujold, garde forestier du NB en Australie, février 2020. – Gracieuseté

«Même si je n’ai pas pu combattre le feu, ç’a été un voyage excitant et une expérience de vie inoubliable. Ça ressemble au Canada et au Nouveau-Brunswick. Les gens sont gentils et accueillants. Nous n’étions pas là en touristes et quand on allait au restaurant, nous avions nos habits de pompier. En nous voyant, les clients se sont mis à nous applaudir et à nous remercier. Ils ont été reconnaissants. Parce que nous venions d’outremer, les Australiens ont reconnu notre sacrifice de laisser nos familles pendant presque cinq semaines. Plusieurs nous ont donné une grosse étreinte. Je n’avais jamais vécu ça auparavant. Au Canada, notre contribution semble acquise, même si nous mettons notre vie en danger à chaque incendie. Là-bas, nous avons été vraiment appréciés. Je ne savais pas à quoi m’attendre de l’Australie, mais j’y retournerais certainement en tant que touriste. Ne reste plus qu’à convaincre ma conjointe», dit-il avec le sourire, probablement en pensant aux grosses araignées…

Même s’il est de retour à son bureau de Kedgwick, Alain Bujold a encore une partie de sa tête en Australie. Des images marquantes et uniques qui ne s’éteindront pas de sitôt, foi de garde forestier.