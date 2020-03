Une nouvelle candidate à la mairie de Memramcook

Carole Duguay, ancienne avocate et analyste à la retraite, se portera candidate à la mairie de la belle vallée ce printemps.

Si elle est élue le 11 mai, elle a l’intention de bonifier l’appui en santé mentale aux gens de la communauté.

Elle est d’avis que la municipalité pourrait «en faire plus», par l’entremise de son comité de mieux-être, pour aider les personnes victimes de problèmes de santé mentale à obtenir des soins.

Elle veut aussi donner suite aux projets déjà entamés par la municipalité. Il s’agirait donc de continuer à retaper les chemins de la communauté et de poursuivre les discussions avec le gouvernement provincial dans le dossier de la rénovation de l’Institut de Memramcook.

Carole Duguay a travaillé comme avocate pendant six ans. Elle s’est spécialisée dans le droit de la famille et a oeuvré dans plusieurs firmes à Saint-Jean, à Fredericton et à Moncton. Elle ne pratique plus le droit et a depuis démissionné du Barreau du N.-B.

Elle a également été analyste aux enquêtes pour le compte du Service correctionnel du Canada pendant 21 ans. Elle devait alors vérifier les faits des enquêtes réalisées par le Service en cas d’incident dans un établissement carcéral, comme une émeute, un suicide ou des voies de faits.

«Je devais m’assurer que tous les employés avaient suivi les politiques du Service correctionnel.»

Maintenant retraitée, elle a oeuvré bénévolement comme présidente du Comité parental d’appui à l’École Abbey-Landry et a été animatrice et présidente du conseil parental des Scouts.

«Memramcook me tient à coeur parce que j’ai été élevée ici et j’ai choisi d’élever mes enfants ici. Tout le monde connaît tout le monde, c’est chaleureux et les gens prennent soin les uns des autres.»

Elle est diplômée de l’École Mathieu-Martin de Dieppe et détient un baccalauréat en administration des affaires et un baccalauréat en droit de l’Université de Moncton.

Carole Duguay estime que son expérience en droit et en administration feront d’elle une candidate solide en prévision des élections.

«J’ai l’expérience requise pour assurer un leadership et gérer les questions qui se présenteront au conseil. À mon avis, le service public est une vocation honorable et je veux être à l’écoute des préoccupations de mes concitoyens.»

Le maire actuel, Michel Gaudet, a été élu avec 1188 voix contre les 1111 voix de son adversaire Claude Gautreau en 2016.

Contacté par l’Acadie Nouvelle mardi, le maire explique qu’il n’a pas encore décidé s’il sera à nouveau candidat aux élections municipales, mais qu’il devrait prendre sa décision sous peu.