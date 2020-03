COVID-19: mesures restrictives dans les églises

La situation peut changer très vite quand on parle de la COVID-19. Moins de 24 heures après l’apparition du premier cas présumé dans la province, les trois diocèses francophones ont imposé des mesures restrictives importantes à leurs paroisses pendant les célébrations et les rassemblements.

Les diocèses d’Edmundston et de Bathurst, ainsi que l’archidiocèse de Moncton, ont annoncé jeudi les nouvelles directives afin de minimiser la propagation possible du virus.

Ainsi, il sera refusé de donner l’hostie dans la bouche des communiants. Les ministres proposeront uniquement le dépôt du corps du Christ dans les mains des fidèles. La communion au calice est aussi interdite.

Les prêtres doivent dorénavant demander à leurs concélébrants de communier par intinction (tremper l’hostie dans le vin plutôt que de boire au calice).

Les ministres de la communion devront veiller à bien se laver les mains ou utiliser un gel désinfectant avant de distribuer le pain consacré.

Les bénitiers seront vides par mesure d’hygiène.

Enfin, l’échange de la poignée de main en signe de paix n’est plus permis. On suggère de le faire par un signe de tête ou on sourire.

À Bathurst, Monseigneur Daniel Jodoin a fait état des mêmes directives, en ajoutant que les salutations avant et après les célébrations s’effectueront sans contact physique.

Dans les églises des 48 paroisses de Moncton, du gel désinfectant sera placé à l’entrée, précise Monseigneur Valéry Vienneau.

En début de semaine, quelques diocèses du Québec ont adopté des mesures restrictives semblables afin de réduire la possibilité de contamination.

Jeudi, l’archidiocèse de Vancouver a même demandé aux personnes âgées, aux personnes ayant des ennuis de santé et aux personnes présentant des symptômes de ne pas se présenter à la messe du dimanche. Ceux qui seront présents dans les églises devront prévoir une distance de deux mètres les séparant de leurs voisins. La Colombie-Britannique était aux prises à ce moment avec 46 cas de COVID-19.

Les célébrations se poursuivent

Aucun des trois diocèses n’a parlé de la possibilité d’annuler les célébrations. Mais Monseigneur Vienneau croit qu’il ne faut pas exclure cette éventualité si le virus se propage.

Seule exception. La messe de Bas-Caraquet, qui a normalement lieu dans l’école Escale des jeunes, et qui n’aura pas lieu samedi. Les paroissiens sont invités à se rendre aux églises de Caraquet, de Saint-Simon et de Bertrand.

«Sommes-nous inquiets? Oui, car on ne sait pas comment ça va se développer. On espère que nos mesures diminueront les risques, même si on ne pourra pas les éliminer. Nous allons continuer les rassemblements. Mais éventuellement, dépendamment de la propagation et si ça se passe comme en Italie, peut-être n’aurons-nous pas le choix. Si la Santé publique décide d’interdire les regroupements de plus de 100 personnes, nous devrons suivre leurs recommandations. Nous serons aux aguets», a-t-il déclaré au journal, en ajoutant discuter régulièrement de l’évolution de la situation avec les diocèses voisins.

Cette crise n’est pas quelque chose d’inconnu, tient à tempérer Mgr Vienneau. Il y a 10 ans, des mesures semblables avaient été prises lors de l’épidémie de la grippe H1N1. Il estime aussi que les gens seront assez avisés de ne pas se placer inutilement à risque.

«Nos fidèles sont âgés et ils constituent une clientèle plus à risque face au COVID-19, reconnaît Mgr Vienneau. D’où l’importance de prendre nos précautions à travers toutes nos paroisses.»

Remise des diplômes aux ambulanciers annulée

Même le système de santé subit les impacts collatéraux du COVID-19. La remise des diplômes du cours de formation d’ambulanciers paramédicaux francophones en soins primaires à Tracadie, prévue jeudi soir, a été annulée.

La cérémonie devait être le fait saillant de plusieurs mois d’études et d’apprentissage de 12 étudiants. Pour l’occasion, l’ancien premier ministre et président de Medavie, Bernard Lord, devait leur remettre le fameux papier en main propre.

Ces étudiants ont dû compresser deux années d’études à l’intérieur de 10 mois, sans oublier près de 460 de stage en situation réelle de travail (quarts de 12 heures, fréquents temps supplémentaires, situations dramatiques, manque de ressources, etc.).

Selon l’enseignante principale Isabelle Richard-Basque, les étudiants comprennent la situation, malgré la déception du moment.

Et – une bonne chose – la situation actuelle avec le COVID-19 n’est pas de l’inconnu pour eux, ajoute-t-elle.

«Après l’épisode du virus Ebola, nous étions plus que prêts pour y faire face. Nous avons ajouté de l’équipement, nous avons amélioré la formation et les directives et appliqué un protocole plus strict. Nos étudiants ont reçu aussi une formation en épidémiologie. Mais la clé demeure l’hygiène, demeure calme et être conscient de la situation. Nous ne prenons certainement pas ça à la légère, mais il n’y a pas lieu à céder à la panique», indique l’enseignante.

Un autre groupe d’étudiants commencera d’ailleurs leur formation lundi, à Tracadie. Quant à la remise des diplômes pour la cohorte de 2020, elle est repoussée à une date ultérieure pour le moment.

Caraquet annule ses assemblées publiques

La Ville de Caraquet annule toutes ses assemblées publiques jusqu’à nouvel ordre, en raison des craintes liées à la pandémie du COVID-19. Elle devient la première ville de la Péninsule acadienne à prendre ces mesures.

Ainsi, la rencontre publique prévue le lundi 23 mars avec les opérateurs concernant la taxe sur l’hébergement pour financer un fonds régional de promotion et de marketing touristique est remise à une date ultérieure.

Le directeur général de la municipalité, Marc Duguay, a laissé savoir aux citoyens de «limiter leurs visites à l’hôtel de ville au strict minimum» par mesure de précaution et pour préserver la santé des employés municipaux qui ont à assurer la continuité des services essentiels dans la communauté.

«Si vous êtes sortis du pays et que vous êtes revenus depuis le 12 mars, nous vous demandons de ne pas vous présenter à l’hôtel de ville, au Colisée Léopold-Foulem, au Club plein air, au Centre culturel, au Carrefour de la Mer, au garage municipal, au bureau de Centre-Ville Caraquet, à la caserne de pompiers et au Complexe industriel», peut-on lire dans le communiqué de presse de la Ville.

Cela signifie que le spectacle de Marie-Mai, prévu samedi au Carrefour de la Mer, a aussi été reporté. Cependant, aucune décision n’a encore été prise dans le cas d’un cinquième match nécessaire dans la demi-finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur entre les Maraudeurs de Dalhousie et les Acadiens de Caraquet, programmé dimanche soir à Caraquet.

En plus d’inciter les gens de demeurer à la maison en cas de symptômes, M. Duguay demande de ne pas aller à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, mais plutôt de signaler le 811 et de suivre les directives.

La Ville accorde également un délai supplémentaire sans intérêts d’un mois, soit jusqu’au 30 juin, pour le paiement de la facture d’eau et d’égout.

Pour le moment, la réunion du comité plénier de la Municipalité régionale de Tracadie est toujours prévue lundi soir, tout comme la prochaine réunion ordinaire du conseil municipal de Lamèque, le mardi 24 mars.