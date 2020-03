COVID 19: Sophie Grégoire infectée; Justin Trudeau restera en isolement

La conjointe du premier ministre Justin Trudeau, Sophie Grégoire, est bel et bien atteinte de la COVID-19.

Dans un communiqué transmis tard jeudi, le cabinet du premier ministre a annoncé que son test pour le nouveau coronavirus s’est avéré positif.

Ses symptômes demeurent faibles et elle demeurera en quarantaine pour une durée indéterminée, précise-t-on.

M. Trudeau ne présenterait toujours aucun symptôme, mais selon l’avis des médecins, il demeurera en isolement pour une durée de 14 jours.

« Le premier ministre continuera d’assumer pleinement ses fonctions et s’adressera aux Canadiens demain », peut-on lire.

De retour d’un séjour à Londres, Sophie Grégoire présentait depuis mercredi soir des symptômes semblables à la grippe et une faible fièvre.

Le bureau du premier ministre avait déjà annoncé jeudi avant-midi que M. Trudeau se plaçait en isolement volontaire « par une abondance de précaution », en attendant les résultats du test de sa conjointe.

Ce développement inattendu a conduit à l’annulation de la rencontre des premiers ministres du pays, qui devait se tenir jeudi soir et vendredi toute la journée.

M. Trudeau devait, aussi, rencontrer des leaders autochtones jeudi.

Le premier ministre a plutôt contacté ces leaders et ses homologues par téléphone.

Par ailleurs, la liste des politiciens en isolement volontaire s’allonge.

Le chef néo-démocrate a fait savoir jeudi, via son compte Twitter, qu’il reste chez lui.

« Je suis à la maison aujourd’hui, je ne me sens pas bien. J’ai contacté un médecin et il ne pense pas que je présente des symptômes compatibles avec la COVID-19. Mais il me conseille de limiter les contacts avec le public jusqu’à ce que je me sente mieux », a écrit Jagmeet Singh.

Le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, est en quarantaine volontaire depuis l’apparition de symptômes semblables à ceux d’une grippe, mardi. Sa collègue ministre des Petites Entreprises, Mary Ng, s’est également retirée des lieux publics, mercredi, en attendant le résultat d’un test de la COVID-19.

Le député libéral montréalais Anthony Housefather a, lui, décidé de s’isoler parce qu’il a participé à une réunion, aux États-Unis, où certains participants ont reçu des diagnostics de la maladie COVID-19.