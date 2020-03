Plusieurs mises à pied à l’usine Zenabis d’Atholville

L’entreprise Zenabis, qui se spécialise dans la production de cannabis, vient de procéder à une vague de licenciements à l’intérieur de tous ses sites au pays, y compris son usine restigouchoise d’Atholville.

Dans une mise à jour publiée mercredi soir, le président-directeur général de Zenabis, Kevin Coft, a indiqué que la compagnie venait d’effectuer de nouvelles mises à pied. Cette fois, celles-ci touchent l’ensemble de ses sites de production.

Le mémo fait était de compressions de 33% de la main-d’œuvre à son siège social à Vancouver en Colombie-Britannique, et de 22% de ses effectifs globaux sur ses autres sites. Contactée à ce sujet, la compagnie n’a pas voulu préciser le nombre de travailleurs affectés par ces mises à pied. Toutefois, les rumeurs font état d’une quarantaine à une soixantaine d’emplois, et peut-être même davantage.

«À ce stade-ci, nous ne pouvons commenter sur le nombre de pertes d’emplois survenu à notre usine d’Atholville. Ce que nous pouvons dire toutefois, c’est que ça ne devrait pas avoir d’impacts négatifs sur notre production», exprime Mandeep Khara, directeur du marketing chez Zenabis.

Selon ce dernier, certains de ces licenciements seraient temporaires, d’autres permanents.

Avec ces compressions, la direction espère réduire ses dépenses de façon significative de sorte à conserver une liquidité pour ses opérations régulières.

«La raison derrière cette décision c’est d’être plus efficaces dans nos opérations au fur et à mesure que nous avançons en 2020. Cette décision est basée sur le marché du cannabis en général et n’est pas du tout en lien avec la pandémie actuelle du coronavirus», précise M. Khara.

Le marché du cannabis n’a pas connu l’essor espéré jusqu’à présent, et Zenabis n’est pas le seul producteur au pays à connaître certains défis. En ce moment, l’action de Zenabis se négocie à environ 0,06$. À pareille date l’an dernier, celle-ci valait plus de 3$.

Selon la note de Zenabis, cette restructuration devrait réduire les dépenses trimestrielles et les dépenses en espèces d’environ deux millions de dollars. La compagnie se dit convaincue que cette restructuration ne devrait pas avoir d’incidence sur le service à la clientèle, la production, le développement de produits, les initiatives 2.0, le soutien au détail ou les opérations générales.

Dans le même mémo, l’entreprise a également annoncé la mise en vente de son usine de production de Delta en Colombie-Britannique. Elle justifie ce geste du fait que cette installation possède une capacité de production limitée de 100 kg, une production jugée non essentielle.

Pour sa part, l’usine d’Atholville – la plus imposante du groupe – est complétée et fonctionne à plein régime depuis quelques mois. Elle demeure l’une des plus grandes installations de production de cannabis en intérieur au Canada avec ses 41 salles de floraison.

À Atholville, la nouvelle de ces suppressions d’emplois est bien évidemment accueillie avec grande déception.

«J’ai parlé avec des gens de la compagnie ce matin et c’est certain qu’on trouve cela malheureux pour les personnes qui aujourd’hui se retrouvent sans emploi», exprime le maire d’Atholville, Michel Soucy.

«On comprend qu’il y a un problème sur le marché et au niveau de la bourse, que l’entreprise doit réagir, mais ce n’est jamais plaisant d’avoir ce genre de nouvelles dans notre région. La bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’il reste encore beaucoup d’autres employés en poste ici et que la compagnie poursuit sa production», ajoute le maire.

Optimisme

Malgré ces nouvelles, la direction de Zenabis demeure positive. On dit miser sur les exportations pour son développement, notamment vers le marché pharmaceutique européen. Le premier chargement devrait d’ailleurs décoller ce mois-ci.

Du côté du marché intérieur, on estime que l’arrivée progressive des produits consommables sur les tablettes et l’ouverture de nouveaux magasins en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique devraient aider. Zenabis dit être sur la bonne voie pour lancer des boissons infusées au cannabis durant son second trimestre de 2020.