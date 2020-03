Une autre tempête de neige dans le Nord, de la pluie dans le Sud

Environnement Canada a émis un avertissement de neige abondante pour la région du Madawaska et du Restigouche pour la journée de vendredi.

Une intense perturbation touchera tout le Nouveau-Brunswick. De la neige commencera à tomber vendredi matin et persistera jusqu’en soirée, puis se changera en averses de neige au cours de la nuit. La neige pourrait être mêlée de grésil vendredi après-midi et en soirée.

Des accumulations de 15 à 20 cm, allant jusqu’à 30 cm par endroits, sont prévues dans les régions les plus au nord.

La Péninsule acadienne et la région Chaleur pourraient recevoir de 5 à 10 cm de neige, tout comme la région de Fredericton. On prévoit 5 cm de neige ou moins dans les secteurs sud, où les précipitations de pluie pourraient atteindre de 15 à 25 mm, et encore davantage dans la région de Fundy.