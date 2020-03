Plusieurs écoles fermées en raison du mauvais temps

Toutes les écoles du nord de la province sont fermées vendredi en raison des précipitations de neige attendues.

La mesure touche tous les élèves des Districts scolaires francophones Nord-Ouest et Nord-Est.

Dans le sud de la province, les écoles de Baie-Sainte-Anne, Miramichi, Rogersville et de Saint-Louis-de-Kent sont également fermées en raison des conditions routières.

Environnement Canada prévoit de 20 à 30 cm dans le Madawaska et le Restigouche, de 10 à 15 cm dans la Péninsule acadienne et une dizaine de cm dans le centre de la province. La neige va mêler à de la pluie et du grésil en soirée.

Dans le Sud, de 25 à 35 mm de pluie sont attendus toute la journée.