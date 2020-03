Coronavirus: le point sur les reports et les annulations au Nouveau-Brunswick

L’annonce d’un premier cas de virus COVID-19 et de nouvelles mesures pour contrer sa propagation ont été suivies par une avalanche de reports et d’annulations aux quatre coins de la province. En voici une liste non exhaustive.

Depuis que le Nouveau-Brunswick a recommandé l’annulation des rassemblements «non essentiels» de plus de 150 personnes jusqu’à ce que la province soit en mesure de mieux déterminer les risques, les avis pleuvent.

Écoles

Les écoles publiques du Nouveau-Brunswick demeurent ouvertes pour l’instant, mais le gouvernement n’écarte pas la possibilité de les fermer temporairement pour limiter la propagation potentielle de la COVID-19, comme l’ont fait le Québec et l’Ontario.

Tous les événements qui impliquent les élèves de différentes écoles ou la communauté sont annulés ou reportés jusqu’au 23 mars.

Ces événements incluent les tournois d’échecs, les parties sportives, les symposiums, etc. Les activités scolaires telles que les pratiques sportives, les pratiques de chorales ou d’harmonies à l’intérieur de l’école peuvent se poursuivre tel que prévu. De plus, les installations scolaires ne sont plus accessibles au public pour la tenue d’activités communautaires.

Éducation postsecondaire

L’Université de Moncton suspend ses cours en salle de classe jusqu’au 30 mars 2020. Les cours en ligne et les opérations régulières sont maintenus.

Les étudiantes et étudiants peuvent continuer à occuper leur chambre en résidence.

L’institution annule tout événement non essentiel ayant lieu sur ses campus jusqu’au 30 avril 2020 et encourage l’utilisation de moyens de communication électroniques pour la tenue de réunions et de conférences. Ceci inclut les activités organisées par les membres de la communauté universitaire à l’extérieur du campus comme les banquets de Facultés.

Les voyages internationaux non essentiels des étudiantes et étudiants et des membres du personnel sous également suspendus jusqu’à nouvel ordre.

«Pour les étudiantes et étudiants actuellement en mobilité, l’Université appliquera les recommandations d’Affaires mondiales Canada quant à leur rapatriement éventuel et aux précautions à prendre à leur retour au Canada», précise-t-on. Les cours et examens sont maintenus.

L’Université St. Thomas a suspendu également toutes les classes (sauf les classes virtuelles) jusqu’au 9 avril. L’Université du Nouveau-Brunswick a décidé d’annuler les cours jusqu’à la fin de l’année scolaire.

De son côté, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a seulement mis la croix sur la Soirée multiculturelle qui devait avoir lieu le samedi 14 mars au campus de Dieppe.

Le New Brunswick Community College a plutôt fait le choix de suspendre les cours jusqu’au 23 mars.

Sports

Presque toutes les compétitions sportives ont été annulées à travers la province.

Toutes les rencontres de hockey sont suspendues et de nombreuses ligues ont tiré un trait sur la saison. Le championnat provincial de gymnastique rythmique à Campbellton a été annulé. Tous les programmes de ringuette ont été suspendus au Nouveau-Brunswick jusqu’à nouvel ordre, y compris le Jamboree provincial U-9 / U-10 et les Championnats provinciaux à Moncton.

Justice

La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick a suspendu les procès avec jury d’ici le 12 mai.

Grand Moncton

Les marchés de Moncton et de Dieppe seront fermés le samedi 14 mars.

Le Centre Avenir, le Casino et Théâtre Capitol annuleront ou reporteront les spectacles à venir.

Les Ouvertures d’hiver du Zoo de Magnetic Hill Zoo sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Le Salon de l’habitation du Grand Moncton a annulé les événements prévus les 20, 21 et 22 mars au Colisée de Moncton. Le Salon d’emploi qui devait avoir lieu le 19 mars sera reporté.

Le Superior Propane Centre et le Centre Communautaire Crossman / Aréna Kay seront fermés le 14 mars et le 15 mars.La situation sera réévaluée la semaine prochaine.

L’archidiocèse de Moncton a annulé les cours de catéchisme, L’Association musulmane de Moncton suspend les prières du vendredi jusqu’à nouvel ordre.

Dès vendredi soir, Dieppe ferme ses installations récréatives, à l’exception des parcs, sentiers et de l’anneau de glace. Les casernes de pompiers et le Centre des opérations sont également fermés au public.

Caraquet

Le Colisée Léopold-Foulem sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Toutes les assemblées ou réunions du conseil municipal impliquant une participation du public sont annulées.

Tracadie

Toutes les activités sportives à l’aréna et à la piscine sont suspendues jusqu’au 23 mars

Toutes les activités au Marché Champêtre sont suspendues jusqu’au 23 mars

Le Tournoi des régions prévu du 26 au 29 mars est en suspens.

Edmundston

Le spectacle de Mario Jean, prévu le dimanche 15 mars à 20 h à la Salle Léo-Poulin d’Edmundston, est reporté à une date ultérieure. Les installations demeurent ouvertes et fonctionnent comme à l’habitude.

Fredericton

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick annule son Assemblée générale annuelle prévue les 14 et 15 mars à Fredericton.

Le centre commercial Fredericton Regent Mall retire temporairement les plateaux de l’aire de restauration et suspend l’utilisation des poussettes, fauteuils roulants, marchettes et caddies. L’aire de jeux pour enfants est fermée.