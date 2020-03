Glyphosate: des conseillers de Tracadie justifient leur prudence

Des conseillers de Tracadie se défendent de reporter la troisième lecture d’un nouvel arrêté visant à éventuellement interdire l’utilisation à grande échelle du glyphosate sur le territoire de la municipalité.

Il y a quelques jours, une proposition pour adopter l’arrêté se trouvait à l’ordre du jour, mais le conseil a décidé par une faible majorité de reporter le vote à une date ultérieure. Ils souhaitent consulter des agriculteurs de région avant de voter, mais cette consultation n’a toujours pas eu lieu, affirment-ils.

En octobre, la même motion n’a pas obtenu l’approbation nécessaire de la majorité des élus. En conséquence, le conseil devait attendre au moins 90 jours avant de ramener le débat à la table. En reportant tout simplement le vote cette semaine, il peut avoir lieu à n’importe quel moment.

La question des glyphosates à Tracadie soulève les passions. À la réunion de lundi, de nombreux militants anti-glyphosate ont rempli la salle du conseil.

Bien que les pesticides ont réussi à complètement réorienter la chaîne alimentaire mondiale depuis les années 1950, il faut dire que cet herbicide, souvent commercialisé sous la marque de Round-Up et fabriqué par la multinationale Monsanto, n’a pas bonne presse ces jours-ci. En 2015, l’Organisation mondiale de la santé a déterminé qu’il s’agit d’un cancérigène probable. Toutefois, le même organisme a aussi déclaré que les risques de développer un cancer dépendent d’une variété de facteurs, dont le type d’herbicide utilisé et le degré d’exposition.

En 2019, un jury a donné gain de cause à un couple de la Californie, qui soutenait que leur exposition au Round-Up, fabriqué par l’entreprise Monsanto, a été la cause principale de leur diagnostic de cancer. Monsanto a été condamné à verser 2 milliards $ en indemnités au couple.

Cependant, la décision d’interdire le controversé pesticide à Tracadie n’est ni noire ou blanche, affirme des conseillers.

«Je ne suis pas pour les pesticides»

Jolain Doiron, conseiller du quartier 3 (Saint-Pons, Rivière-à-la-Truite, Benoît, Saumarez, Saint-Irénée et Alderwood), est l’un de ceux qui hésitent à appuyer un arrêté dans sa forme actuelle.

«Premièrement, soyez assurés que je ne suis pas pour les pesticides, et que je ne suis pas pour tout ce qui se fait en matière d’épandage de pesticides. Je suis contre certains points qui sont dans l’arrêté qui a été proposé pour approbation lundi dernier», écrit-il dans un long message publié sur Facebook.

Jolain Doiron explique sa position dans ce dossier. Selon lui, le conseil doit commencer en s’attaquant au nœud du problème, dont l’utilisation du glyphosate dans l’industrie forestière, l’un des plus grands utilisateurs d’herbicides dans la province et l’utilisation des pesticides pour des raisons esthétiques.

Selon un rapport publié par le ministère provincial de la Santé en 2016, la proportion d’utilisation par le secteur agricole équivaut à environ 11%. M. Doiron craint qu’une interdiction locale donnera un avantage concurrentiel aux producteurs des communautés avoisinantes. Une interdiction devrait donc être faite à l’échelle provinciale pour qu’il ait un réel impact.

«L’industrie est réglementée et les agriculteurs/producteurs ont des normes strictes à suivre. Les personnes qui font l’épandage doivent suivre une formation et ils doivent obtenir une certification pour le faire. (…) Je crois que cette décision devrait venir d’en haut; à tout le moins, au niveau provincial. Si un ne peut pas l’utiliser, aucun producteur ne devrait avoir l’autorisation de le faire.»

Jean-Yves McGraw, conseiller du quartier 8 (Sheila, Canton-des-Basques et Pointe-à-Bouleau) et candidat à la mairie, a aussi défendu sa position.

«Ma position vis-à-vis l’interdiction du glyphosate est claire. Je ne suis pas pour l’utilisation du produit dans notre communauté! Je suis contre l’épandage du glyphosate comme la grande majorité d’entre vous tous! Cependant, avant de prendre une décision basée sur des émotions, nos producteurs locaux rapportent des milliers de dollars par année à notre municipalité! Nos entrepreneurs locaux ont droit à notre respect et à notre écoute! C’est peut-être l’un des problèmes de notre communauté depuis les quatre dernières années», lance-t-il.

Avant de voter sur un arrêté, M. McGraw veut s’assurer que les producteurs auront accès à des alternatives.

«Nous devons nous assurer que notre décision ne provoque pas l’effet contraire et que ce ne sera pas plus nocif pour la santé des citoyennes et citoyens de notre communauté. Cette réponse doit provenir de nos entrepreneurs de cette industrie.»

Dans une entrevue réalisée en avril 2019, Louis-Philippe McGraw, président de l’Association des producteurs des bleuets sauvages du nord-est du NB, a souligné que les producteurs locaux ont déjà commencé à réduire l’utilisation de pesticides à base de glyphosate depuis un certain temps.

«Je pense que c’est quelque chose qui était utilisé davantage dans le passé. Je dirais que ça fait plusieurs années que c’est peu utilisé dans le domaine du bleuet. En général, il l’est davantage dans le contexte du développement d’une nouvelle bleuetière, mais rarement dans la récolte annuelle.»