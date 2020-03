Jean-Marie Nadeau remet sa démission au C.A. du Réseau de santé Vitalité

Triste, mais soulagé, le militant acadien Jean-Marie Nadeau a remis sa démission au conseil d’administration du réseau Vitalité, vendredi matin, lors d’une rencontre spéciale à Bathurst.

Représentant de la région du Grand Moncton depuis près de quatre ans, M. Nadeau quitte le c.a. moins de deux mois avant la fin de son mandat.

«J’aimais beaucoup de réseaux de santé, je vais continuer de l’aimer, mais je ne me sentais plus à l’aise à faire partie de ce groupe-là», a-t-il exprimé quelques heures après avoir annoncé sa décision, vendredi.

M. Nadeau explique qu’il renonce à son poste afin de pouvoir mener librement «sa bataille» contre la réforme des fermetures partielles d’urgences au Nouveau-Brunswick.

Il dénonce également «l’atmosphère malsaine» qui régnait autour de la table du c.a depuis quelque temps et la mainmise de la direction générale et de la présidence sur le c.a.

«Ma décision a été prise ce matin, à la réunion, lorsque j’ai mesuré l’atmosphère. Je me suis dit que je n’avais plus grand-chose à faire sur ce conseil d’administration», a-t-il précisé.

«Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça, mais il y a des limites à un moment donné à endurer l’inacceptable.»

Plus tôt au mois de février, M. Nadeau avait mentionné à l’Acadie Nouvelle que la meilleure façon «de se battre» contre le nouveau plan de santé était de rester à l’intérieur du système.

Les choses ont cependant changé lorsque les membres du conseil auraient fait pression sur le représentant de Moncton.

«J’ai abandonné cette idée-là aujourd’hui parce que je ne voyais plus de marge de manoeuvre. Tu sais, à un moment donné, il faut avoir l’humilité de reconnaître quand on ne peut plus en faire plus», a-t-il témoigné.

Le groupe aurait aussi affirmé, lors de la rencontre, qu’un vote sur l’adoption du nouveau plan a bel et bien eu lieu, chose que le militant, comme la démissionnaire Norma McGraw et la représentante de Restigouche-Est, Sonia Roy, affirme fausse.

«Ce matin, le groupe semblait valider la décision du mois de décembre, ce qui est une raison de plus pour moi de quitter. Si vraiment, le réseau de santé Vitalité n’a pas peur de cette réforme, je suis très content de m’en éloigner», a-t-il avancé.

M. Nadeau estime que son choix lui permettra de mieux défendre les intérêts des collectivités touchés par les potentielles fermetures.

«J’essaie d’écouter la population, et dans ce sens, je me sens libéré de pouvoir redevenir le Jean-Marie Nadeau que j’ai toujours été, soit celui qui se bat pour la justice sociale.»

La réunion de vendredi a été de courte durée pour le démissionnaire, qui a pris la route à peine 1h après le début des discussions.

Le reste de la rencontre, dont l’accès était d’ailleurs strictement interdit au public à l’aide de gardiens de sécurité, s’est entamé vers 11h30.

L’Acadie Nouvelle n’a pas pu obtenir d’entrevue avec la direction du Réseau de santé Vitalité, malgré de maintes tentatives.

Dans une déclaration écrite, la directrice du Conseil d’administration, Michelyne Paulin, note cependant que la réunion fut «satisfaisante».

«Il a été possible de tenir des discussions difficiles, mais nécessaires, et ce dans un climat respectueux. Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur engagement continu», a-t-elle écrit.

Rappel des faits

Le 11 février, le gouvernement de Blaine Higgs annonçait que les hôpitaux de Caraquet, de Grand-Sault, de Perth-Andover, de Sackville, de Sainte-Anne-de-Kent et de Sussex seraient fermés quotidiennement de minuit à 8h à partir du 11 mars.

Les changements visaient à rediriger les ressources allouées au quart de nuit à celui de jour, à transformer des lits pour les soins de courte durée en lits de soins chroniques et à améliorer les services de santé mentale.

Cinq jours plus tard, le premier ministre Blaine Higgs faisait par contre volte-face et renonçait à instaurer la réforme, du moins pour le moment.

Le gouvernement veut désormais entreprendre une tournée de consultations pour discuter du plan de santé avec différentes communautés.

Celle-ci devrait débuter au mois d’avril.