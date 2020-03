La SANB rapproche anglophones et francophones sur internet

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) lance deux sites internet pour rapprocher les anglophones et les francophones de la province. Son initiative fait suite à des discussions communautaires tenues en janvier 2019.

La SANB souhaite présenter des initiatives positives pour le rapprochement des communautés linguistiques sur une plateforme internet nommée LiaisonNB.ca. Le visiteur peut y trouver les rubriques «champions» et «succès». L’auteur, compositeur et interprète bilingue, David Myles y est présenté par exemple.

Le porte-parole du site, Kurt Inder a souligné dans une vidéo Facebook que son contenu est libre de toute influence partisane.

«Le but est de parler armés de faits et non d’opinions», a-t-il fait valoir.

La SANB désire lutter contre la désinformation sur une deuxième plateforme appelée ExactNB.ca. Une équipe de journalistes indépendants, bénévoles, francophones et anglophones, y publie des articles dans l’objectif de différencier le vrai du faux.

L’ancienne journaliste, Hélène Branch en est membre.

«L’une des choses qui nous frustre beaucoup, c’est quand les médias sont utilisés pour propager de fausses informations», a-t-elle exprimé dans une vidéo Facebook.

Elle indique que son équipe utilisera les procédures rigoureuses prescrites par l’International Fact-Checking Network. L’un de ses articles affirme par exemple que la pénurie d’infirmières au Nouveau-Brunswick n’est pas liée aux exigences linguistiques bilingues.

La SANB invite chacun à s’impliquer dans la vie de ces plateformes en suggérant des exemples de champions ou d’histoires à succès pour LiaisonNB.ca, et en s’impliquant dans l’identification de nouvelles à vérifier par ExactNB.ca.