Les bracelets de Kenji font des petits!

Vous vous souvenez de Kenji Sekimoto, cet élève de Caraquet atteint de la maladie de Lyme qui fabrique des bracelets de pierres volcaniques? Nous vous l’avons présenté en janvier, avec ses bijoux faits à la main. Un exemple de résilience hors du commun. Voici la suite de son histoire. Vous allez adorer.

Dave Cowan a été touché par ce que vit ce jeune garçon au quotidien. La fatigue extrême. Le découragement. L’isolement parce qu’il ne peut aller à la polyvalente qu’une journée par semaine.

Et aussi son nouveau goût de vivre, lorsqu’il a découvert ce passe-temps qui prend désormais toute son attention. Et toute la place de la table de la cuisine chez lui.

Bien connu pour ses engagements sportifs dans la Péninsule acadienne, Cowan, et ses amis de l’Asile Athlétique, un centre d’entraînement de Tracadie, ont voulu aller plus loin.

Avec la collaboration de Marc Godin, il a lancé un projet rassembleur assez unique: Liés pour la vie/Linked 4 life.

Des bracelets personnalisés pour divers groupes. Ça peut être des équipes sportives, des écoles, des entreprises, des organisations sociales et culturelles, etc. Avec, en prime, un double geste d’aide. D’abord pour Kréation Kenji, bien entendu. Ensuite pour la lutte contre le cancer, à travers l’Arbre de l’espoir. Car chaque vente de bracelet – au coût de 20$ – accordera 5$ pour cette cause.

«Nous avons toujours voulu faire quelque chose pour aider les gens touchés par le cancer, quelque chose à travers l’Arbre de l’espoir. Quand nous avons lu l’article de l’Acadie Nouvelle et connu Kenji, nous avons été interpellés. On a parlé à sa mère (Mélanie Chiasson) et elle nous a dit que ça lui faisait du bien, que ça l’aidait à mieux traverser sa maladie. Le gros du travail vient de Kenji. Notre collaboration est de rendre ça le plus populaire possible», explique Dave Cowan, heureux de voir que son groupe d’entraînement de 6 heures à l’Asile Athlétique a été le premier à passer une commande.

Même si ces bracelets seront personnalisés, Kenji y laissera sa signature, avec sa pierre préférée: l’oeil-du-tigre. Pour l’Asile Athlétique, il a pris des pierres noires, orange et blanches, disposées différemment pour chacun des acheteurs. L’ensemble signifie la force de l’union, indique Marc Godin.

«Ces perles sont interconnectées et forment un tout. Elles sont unies pour la vie, tout comme notre groupe. De cette union vient la force de traverser les difficultés. Ces pierres représentent bien notre gymnase qui accueille des clients de tout âge et de forme différente. Mais ensemble, nous formons un tout lié par un objectif commun. Ces bracelets correspondent aux valeurs de notre entreprise parce que nous formons une grande famille et que nous voulons que Kenji réalise ses rêves. Il nous prouve que rien n’est impossible», mentionne le propriétaire, fondateur et entraîneur du centre d’activité physique.

En tant que partenaires, MM. Godin et Cowan voudront également éviter une surcharge de travail pour Kenji Sekimoto. Sa maladie peut l’épuiser, ce qui l’oblige à prendre des pauses régulières.

«On ne veut pas voir Liés pour la vie/Linked 4 life devenir trop gros, prévient Cowan. Nous allons aller à la vitesse de Kenji, parce que nous ne voulons pas lui mettre de la pression inutile et enlever la beauté de ce projet. Les personnes les plus importantes dans ce projet sont Kenji et sa famille.»

La mode des bracelets de pierres volcaniques, dans lesquelles on peut y déposer des gouttes d’huiles essentielles, bat son plein actuellement. Ça tombe bien pour Cowan et son groupe, qui cherchent à obtenir le plus d’appuis possible de la part de la communauté.

«Va-t-on lancer une nouvelle mode? Pourquoi pas? Faire du bien aux gens, ça ne se démodera jamais», allègue le porte-parole. n

Kenji Sekimoto et Kréation Kenji, son entreprise de fabrication de bracelets en pierres volcaniques. – Archives

Les bracelets pour les membres d’Asile Athlétique de Tracadie sont fabriqués de pierres noires, orange et blanches, avec un oeil-du-tigre, la pierre préférée de Kenji Sekimoto. – Gracieuseté