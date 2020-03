Les compressions à répétition inquiètent l’industrie touristique

Les nouvelles compressions budgétaires en tourisme prévues dans le budget du gouvernement Higgs préoccupent l’industrie touristique.

Après des compressions de 8 millions $ aux fonds du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en 2019, le gouvernement Higgs prévoit une autre réduction de 539 000$. Jusqu’à tout récemment, le portefeuille de ce ministère était géré par Robert Gauvin, maintenant député indépendant dans Shippagan-Lamèque-Miscou. Il est aujourd’hui géré par Bruce Fitch, député de Riverview.

En deux ans, la valeur de l’enveloppe est passée de 20,3 millions $ à un peu moins de 12 millions $.

«Nous sommes très déçus que, pour la deuxième année consécutive, le budget du tourisme ait été réduit. Compte tenu de l’état actuel des voyages dans le monde, nous devons être conscients des stratégies clés pour attirer les visiteurs au Nouveau-Brunswick», dit Carol Alderdice, directrice générale de l’Association de l’industrie touristique du NB (AITNB).

Les compressions en 2019 ont eu des conséquences tangibles pour l’industrie. Par exemple, la province a cessé de publier le guide vacances distribué aux touristes. Des bureaux de promotion touristique ont aussi été fermés au Royaume-Uni et en France, ainsi que deux centres d’information aux visiteurs à Woodstock et à Aulac.

«Nous continuerons à exprimer l’importance du tourisme et le fait que nous devons être pris au sérieux en tant que troisième moteur économique du Nouveau-Brunswick. Nous recherchons des augmentations budgétaires et non des réductions budgétaires», ajoute Ginette Doiron, présidente du conseil d’administration de l’AITNB.

Face à d’autres compressions budgétaires, l’industrie est à la recherche de nouvelles sources de financement. En 2019, le gouvernement Higgs a modifié la Loi sur la gouvernance locale afin de permettre aux municipalités d’établir et percevoir une taxe sur l’hébergement, dont les revenus doivent servir à faire de la promotion touristique.

L’Office du tourisme de la Péninsule acadienne tente à son tour d’adopter une taxe, mais certaines communautés, dont Tracadie et des DSL, hésitent toujours à embarquer dans ce projet régional.

«Ça permettrait à l’industrie touristique d’être un peu plus présent sur les marchés et de continuer les efforts de marketing. Sans argent, on ne pourra pas continuer de faire notre promotion», dit Yannick Mainville, directeur général de l’OTPA.

Le verre à moitié plein

Malgré sa déception, Carol Alderdice estime que le budget contient des éléments positifs pour son industrie. Elle préfère voir le verre à moitié plein. Entre autres, l’AITNB est heureuse de voir un budget responsable sur le plan financier avec un excédent de 97,8 millions $.

Par exemple, elle voit aussi d’un bon œil la mise en place d’initiatives pour promouvoir l’immigration et soutenir les nouveaux arrivants.

«Compte tenu de la pénurie de main-d’oeuvre à laquelle notre industrie est confrontée, l’immigration jouera un rôle clé pour pourvoir les nombreux postes ouverts dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration.»

L’impact du COVID-19

L’industrie touristique garde aussi un œil attentif sur les derniers développements de COVID-19, qui pourrait avoir une incidence sur les tendances touristiques de la prochaine saison estivale, croit Carol Alderdice de l’AITNB.

«Bien que nous n’ayons pas encore constaté d’annulation d’événements, nous pensons que le coronavirus aura un impact majeur sur le tourisme cette année. Nous suivons de près les mises à jour des autorités sanitaires canadiennes et mondiales et nous préparons une communication pour notre industrie afin de nous assurer qu’elle dispose de toutes les informations nécessaires liées à cette situation de santé publique.»

De son côté, Yannick Mainville croit que cette situation pourrait porter les Canadiens à découvrir leur propre pays plutôt que de se déplacer à l’international.

«On garde un œil attentif là-dessus. Il va y avoir des pertes d’une façon ou d’une autre. Ce n’est pas évident pour l’industrie.»

L’industrie du tourisme au Nouveau-Brunswick représente près de 9% de la main-d’œuvre de la province. Selon l’AITNB, les visiteurs dépensent environ 1,6 milliard $ au Nouveau-Brunswick.