L’Université de Moncton ferme ses classes pour deux semaines

L’Université de Moncton suspend ses cours en classe pour deux semaines à partir de lundi. Ceux-ci reprendront le lundi 30 mars 2020.

Les cours offerts à distance continueront d’avoir lieu comme prévu.

Tous les stages sont maintenus jusqu’à avis contraire.

Les services offerts dans les trois campus (bibliothèques, salles d’ordinateurs, pavillons sportifs, etc.) demeureront accessibles.

Les étudiantes et étudiants peuvent continuer à occuper leur chambre en résidence.

Le corps professoral et le personnel continueront de se présenter au travail. S’il y a des circonstances qui les obligent à s’absenter, ils doivent contacter leur supérieur pour l’en aviser.

Ces mesures s’ajoutent à celles déjà mises en place, soit l’annulation de tout événement non essentiel ayant lieu sur ses campus jusqu’au 30 avril; suspension des voyages internationaux non essentiels des étudiants et des membres du personnel jusqu’à nouvel ordre et annulation de toute activité de mobilité académique internationale jusqu’au 31 août.