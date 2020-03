Pas de procès devant jury jusqu’au 12 mai

La Cour du Banc de la Reine ajourne pour les soixante prochains jours tous ses procès avec jury en raison de la pandémie de COVID-19.

À l’heure où les instances publiques prônent la distanciation sociale et appellent la population à redoubler de prudence dans les espaces publics afin de ralentir la propagation du virus, la Cour a cru adéquat de reporter les convocations de jurés.

La juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Tracey DeWare, a effectué cette recommandation au ministère de la Justice en fin de soirée jeudi, une recommandation prise après consultation avec la médecin-hygiéniste en chef de la province.

Selon la juge, cette directive est exceptionnelle et n’a nullement été prise à la légère. Elle demeurera en place jusqu’à ce que la sélection des jurés et la tenue des procès puissent avoir lieu avec un risque minimal pour la santé publique des citoyens concernés.

On estime que dans le contexte actuel, les personnes convoquées auraient été mises dans une situation difficile, soit celle de choisir entre protéger leur santé et s’acquitter de leur responsabilité juridique.

«Les gens n’ont pas le choix de se présenter (à une convocation), même s’il y a une recommandation de demeurer à la maison par mesure préventive. On parle de centaines de personnes qui sont convoquées sur une base régulière. Nous n’aurions pu garantir que des citoyens ayant contracté le COVID-19 ou qui se trouvent en période d’auto-isolement se présentent pour une sélection de jurys», a expliqué la juge au journal.

Selon elle, il est ainsi plus simple de ne pas convoquer de jury jusqu’à ce que la situation soit plus précise avec le virus. Jusqu’à présent, cette mesure ne toucherait que cinq procès. Mme DeWare avoue par ailleurs s’attendre à des reports en raison du COVID-19, que ce soit pour des absences de juges, avocats, témoins ou même d’accusés.

«Mais à ce niveau, ça se traite au cas par cas. On a une certaine flexibilité que nous n’avons pas avec la sélection des membres de jury», précise-t-elle, avouant avoir justement dû repousser une matière cette semaine en raison de la pandémie.

Si la situation du COVID-19 est toujours critique pour la santé publique après la date du 12 mai, on se dit prêt à mettre en place des mesures pour permettre la poursuite des procès avec jury.

Mais qu’en est-il de l’arrêt Jordan qui garanti accusés à un procès dans un délai raisonnable? Risque-t-on de voir des requêtes d’arrêt de procédures s’empiler sur les bureaux des juges?

La juge DeWare estime que non en raison du caractère exceptionnel de la situation.

«Ce sont des circonstances extraordinaires, imprévisibles, et qui touchent l’ensemble de la planète. Personne n’aurait pu prévoir que nous aurions à reporter des causes. En ce sens, les délais ne seraient pas déraisonnables puisqu’ils sont imprévus. De plus, les délais ne sont pas spécifiques à un dossier, ils touchent l’ensemble du système judiciaire», estime la juge.

Le ministère de la Justice se range sans réserve derrière la recommandation de la juge. «Le gouvernement appuie cette décision, car nous estimons que cette mesure est conforme à notre objectif de ralentir et de limiter la propagation de la COVID-19», a déclaré la ministre de la Justice et procureure générale, Andrea Anderson-Mason.

Autres mesures?

Pour le moment, la mesure ne touche que la Cour du Banc de la Reine et la situation précise des procès avec jury. Les procès réguliers et ceux en Cour provinciale ou en Cour d’appel ne sont pas visés par cette directive. Toutefois, la juge DeWare confirme qu’elle doit discuter de la situation (du COVID-19) ce dimanche avec ses confrères juges en chef de la Cour provinciale et de la Cour d’appel. Il ne serait donc pas impossible que d’autres mesures préventives viennent s’ajouter au système judiciaire.

«Nous n’en sommes pas encore là, mais nous allons certainement regarder s’il y a lieu éventuellement de fermer des salles de Cour, des Palais de justice ou encore travailler avec un personnel réduit», souligne la juge.

Dans une note envoyée au journal, le ministère de la Justice dit surveiller la situation de près.

«Puisque la situation change rapidement, nous suivons en permanence les développements et nous évaluons les répercussions possibles sur le système judiciaire. Nous avons des plans d’urgence et de continuité, et nous sommes prêts à apporter les ajustements nécessaires pour répondre à ces circonstances exceptionnelles», peut-on lire.