Pont international à Edmundston: les travaux débuteront en 2021

Une rencontre publique d'information organisée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure et tenue jeudi a permis d'avoir un bon aperçu du projet de nouveau pont international à Edmundston. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le projet de construction d’un nouveau pont reliant Edmundston et la ville acadienne de Madawaska, dans l’État du Maine, progresse.

Une rencontre publique d’information organisée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure et tenue jeudi au Centre des congrès d’Edmundston a permis au public d’avoir un bon aperçu de la teneur du projet et de poser des questions et de formuler des commentaires à son sujet.

Il est déjà acquis que le nouveau pont traversera le fleuve Saint-Jean à un angle de 45 degrés, comparativement au pont actuel qui célèbre cette année son centenaire.

Plusieurs scénarios avaient été envisagés quant à l’emplacement de la structure en sol canadien, mais l’accès à la traverse se fera toujours au même endroit, soit à partir des installations de l’Agence des services frontaliers du Canada qui se trouvent sur la rue Saint-François.

Toutefois, l’accès au territoire américain se fera à 1400 pieds de son emplacement actuel à Madawaska.

Le nouveau pont sera d’une longueur de 1826 pieds, soit le double du pont qui relie depuis un siècle les deux communautés voisines. Il sera soutenu par cinq piliers, dont quatre seront dans le chenal du fleuve.

«La conception a bien avancé, tout s’est fait de façon économique et faisable techniquement», a résumé Vincent Balland, qui est ingénieur en environnement au ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick.

Donald Rossignol, le propriétaire de l’entreprise Rossignol Transport, était un témoin attentif de cette rencontre publique d’information. Il est un de ceux qui souhaitent le plus la construction de la nouvelle structure.

Il faut dire que son entreprise composée d’une flotte de 100 camions lourds avait l’habitude d’emprunter le pont international entre Edmundston et Madawaska pour effectuer le transport de marchandises .

L’état du pont, qui a atteint la fin de sa durée de vie, avait forcé les autorités en octobre 2017 à limiter le poids maximum permis sur le pont à seulement cinq tonnes.

L’entreprise de transport doit ainsi depuis la mesure se rendre jusqu’à Saint-Léonard afin de pouvoir accéder au territoire américain.

«Tout ça a un impact financier, ça représente des couts additionnels pour l’entreprise. Un seul transport de marchandise qui prenait avant une seule heure à effectuer prend trois heures depuis la limitation de poids», a illustré Donald Rossignol.

«On va accepter ce que l’on voit et espérer que tout ça se fasse vite, on a hâte!»

La construction du nouveau pont international, dont la facture doit s’élever à 80-90 millions de dollars, devrait s’achever en 2024. Les premiers véhicules pourraient pouvoir circuler sur la nouvelle structure en 2023.

Selon les promoteurs, les solutions apportées au projet, dont la construction d’un pont à poutres d’acier, devraient permettre la fin des travaux six mois plus tôt que prévu et des économies d’environ deux millions de dollars US.