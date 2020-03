Trois individus arrêtés suite à une agression à Tracadie

Trois individus ont été arrêtés à la suite d’une agression survenue samedi, vers 18h30, sur le chemin du Parc, à Val-Comeau, dans la municipalité régionale de Tracadie.

Un homme de 41 ans, qui semblait avoir été victime de voies de fait, a été transporté à l’hôpital, où il a reçu des soins, puis mis en garde à vue.

Le 11 mars, Kevin Légère a comparu en cour provinciale à Tracadie et a été accusé de profération de menaces (trois chefs d’accusation), de conduite d’un véhicule sans permis et de manquement à une ordonnance de probation. Il a ensuite été libéré, mais devra comparaître en cour le 25 mars pour inscrire son plaidoyer.

Un homme de 37 ans a aussi été arrêté en lien avec cet incident. Pascal Charest a comparu en cour le 12 mars et a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles, d’agression armée et de manquement à une ordonnance de probation. Il a été mis en garde à vue et devra comparaître en cour le 17 mars pour son enquête sur le cautionnement.

Un troisième homme, âgé de 37 ans, a été arrêté, puis libéré. Il comparaîtra en cour le 24 avril.

Quiconque a été témoin de l’incident ou a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 506-393-3000 ou, anonymement, avec Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).

L’enquête se poursuit.