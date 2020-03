U de M: des étudiants dressent un ordinateur contre les trolls

Des étudiants de l’Université de Moncton (U de M) développent une intelligence artificielle capable de repérer les contenus malfaisants sur internet. Ces trois chercheurs en maîtrise travaillent pour l’entreprise de Colombie-Britannique Two Hat, un acteur clé de la modération en ligne.

Le problème des scientifiques est qu’ils ignorent ce qu’ils trouveront, car ils fouillent dans l’inconnu.

«Nous ne connaissons pas la solution ni la performance que nous pouvons atteindre», souligne le professeur au département d’informatique de l’U de M, Moulay Akhloufi.

Il indique pourtant que la recherche qu’il encadre représente un investissement conjoint du public et du privé de plusieurs millions de dollars.

«Les risques sont importants», conclut-il.

Il faut dire que son but est ambitieux.

«L’objectif ultime est de détecter les vidéos de tueries diffusées en direct sur les réseaux sociaux avant qu’elles soient partagées, précise-t-il à titre d’exemple, en référence aux attentats de 2019 à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Nous ne l’atteindrons pas demain ni l’été prochain!»

Enseigner à une machine

Depuis janvier, ses trois étudiants se concentrent donc sur la formation d’un ordinateur à la reconnaissance d’un mauvais comportement en ligne plus simple à détecter, les textes misogynes, et de certaines parties du corps sur des images.

Pour développer cette intelligence artificielle, ils font appel à la capacité d’apprentissage profond de la machine, qui simule de façon mathématique le fonctionnement du cerveau humain.

«Aujourd’hui, les ordinateurs sont très puissants et disposent de beaucoup plus de neurones qu’avant, illustre M. Akhloufi. Ils en ont des millions et des millions qui travaillent en même temps.»

Les informaticiens éduquent donc ces machines un peu comme des enfants, en leur montrant des exemples.

«Si nous voulons qu’elles sachent reconnaître des animaux, nous leur montrons des images de chats, d’éléphants et autres, que nous regroupons dans d’immenses bases de données», détaille le professeur.

Garder un contrôle humain

«Les machines pourraient-elles se voir dotées de la capacité d’avoir des jugements moraux? Pourraient-elles se substituer à l’homme en tant qu’agent moral? Pourraient-elles punir ou être punies?», a interrogé l’animateur Étienne Klein, lors de l’émission de radio appelée la Conversation scientifique sur France Culture.

«L’ordinateur décidera par rapport à ce que nous voulons qu’il décide, rassure M. Akhloufi. Si je travaille pour un site destiné aux enfants par exemple, je refuserai probablement la nudité. J’utiliserai donc une base de données sur ce sujet pour l’apprentissage profond de l’ordinateur. Or, les exemples qui s’y trouvent sont fournis par des humains.»

Outre la nudité, les modérateurs de sites internet peuvent lutter contre la cyberintimidation, l’incitation au suicide, l’exploitation sexuelle et les images de violence et d’armes à feu.

«Il y a beaucoup de choses dans la cybertoxicité», remarque le professeur.

C’est pourquoi plusieurs établissements à travers le Canada travaillent en même temps pour Two Hat, en plus de l’U de M: L’Université Simon Fraser, l’Université de Colombie-Britannique, l’Université du Manitoba, l’Université Laval et l’Université McMaster.

Être en pointe

«L’U de M est la seule université participante dans les provinces maritimes et la seule qui effectue des recherches aussi bien pour le volet texte que pour le volet graphique, revendique toutefois M. Akhloufi. C’est très intéressant, car ça attire et retient les talents dans notre province.»

Le projet qu’il encadre doit durer deux ans. Il souligne toutefois qu’il n’en est qu’un parmi d’autres concernant l’intelligence artificielle à l’U de M. Il en liste d’autres dans les domaines de la médecine, de la détection des lignes de côtes, de la lutte contre les incendies…

«Nous sommes une référence en Atlantique», affirme-t-il, d’autant plus fier qu’il estime que l’intelligence artificielle représente l’avenir.