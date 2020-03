COVID-19: un deuxième cas présumé dans le Sud-Est

Un deuxième cas probable de coronavirus a été identifié au Nouveau-Brunswick. Selon les autorités, ce cas serait lié au premier qui avait été confirmé plus tôt cette semaine.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, a indiqué qu’il s’agit d’un quinquagénaire vivant dans le sud-est de la province.

Le patient était en contact étroit avec l’autre cas déjà confirmé, une femme âgée de 50 à 60 ans qui revenait d’un voyage en France.

La Dre Russell a déclaré ne pas être surprise par ce deuxième cas. Elle s’attend à ce que les prochains cas qui seront identifiés soient des gens revenant de voyage ou des proches de ceux-ci.

Les deux cas présentent des symptômes allant de légers à modérés et ont été placés en quarantaine à la maison.

Les autorités n’ont pas voulu dire l’endroit précis où résident ces deux patients ni de quelle façon ils étaient liés.

Voici le nombre de cas confirmés ou probables de COVID-19 par province au 14 mars 2020:

– Ontario: 101 cas confirmés (cinq cas guéris)

– Colombie-Britannique: 64 cas confirmés, dont un décès (six cas guéris)

– Alberta: 29 cas confirmés

– Québec: 21 cas confirmés

– Nouveau-Brunswick: un cas confirmé, un cas probable

– Manitoba: un cas confirmé, trois cas probables

– Saskatchewan: deux cas probables

– Base des Forces armées canadiennes de Trenton: un cas confirmé

Total: 224 (218 cas confirmés, six probables et 11 guéris).

Via Rail

Via Rail a indiqué vendredi soir qu’il suspend ses longs parcours de l’Ouest et de l’Est du pays (le Canadien et l’Océan) jusqu’au vendredi 27 mars inclusivement. Il s’agit du transport par train de Montréal à Halifax, et de Toronto à Vancouver.

Visites suspendues

Le Service correctionnel du Canada a annoncé que les visites aux détenus de tous ses établissements ont été suspendues. L’agence dit avoir mis en place certaines options pour permettre aux familles et aux amis de rester en contact avec eux, notamment des visites par vidéoconférence et par téléphone.

L’agence a voulu rassurer les familles des détenus en indiquant qu’elle avait « des équipes de soins de santé spécialisées dans ses établissements qui possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires pour traiter des cas de maladies infectieuses et respiratoires, comme la COVID-19 ».

À l’heure actuelle, aucun cas confirmé n’a été identifié dans un pénitencier fédéral.