Changements climatiques: au tour de Campbellton de faire le point

Bien qu’elle soit bordée d’eau, la ville de Campbellton serait relativement moins vulnérable que plusieurs autres communautés riveraines face à une crue soudaine des rivières ou une augmentation notable du niveau de la mer. Cela dit, certains endroits sont tout de même à risque.

C’est ce qui ressort d’un rapport sur l’adaptation aux changements climatiques. Concocté par le Groupe Aster, ce rapport a été présenté et déposé lundi aux membres du conseil lors de sa dernière rencontre publique.

Selon les spécialistes, le niveau devrait grimper d’au moins 63 cm dans le secteur de Campbellton d’ici les 80 prochaines années, donc d’ici 2100. Cette situation risque fort d’augmenter les risques d’inondation par endroit.

On peut penser, entre autres, au boulevard du Saumon qui a été victime d’une inondation majeure en 2010. Le niveau de l’eau avait alors grimpé de 2,6 m, ce qui avait complètement englouti l’ancien quai et une grande portion de la route. Ce type d’événements, croit-on, pourrait être plus fréquent et même plus intense à l’avenir.

Le ruisseau Walker est également susceptible de sortir de son lit en cas de coup d’eau, ce qui est déjà survenu par le passé également.

Les plus à risques

Le rapport met ainsi en relief les différents secteurs et leurs degrés de risque face aux changements climatiques, plus précisément en rapport avec une hausse notable du niveau des eaux ou des événements de crues extrêmes. En tout, 21 sites ont été notés dans cette liste, allant de risque faible à élevé.

Parmi les secteurs les plus à risque, on note le Mail Centre-Ville situé en bordure de la rivière Restigouche, des segments de la rue Ramsay (qui longe la baie) et certains développements domiciliaires situés près du ruisseau Walker.

D’autres emplacements ont été classés dans la colonne des risques «moyens» en raison de leur proximité des eaux. C’est le cas du Centre civique, de l’usine de traitement des eaux usées et de certains ponts et rues qui pourraient devenir impraticables en cas d’inondation.

Le plan remis à la Ville propose par ailleurs une série d’actions pour atténuer les impacts sur ces sites. L’une des plus importantes demeure néanmoins la modification de certains arrêtés de zonage afin de limiter le développement dans ces zones plus sensibles.

«C’est un long processus de changer le zonage et ce n’est pas facile à faire non plus parce que personne ne veut vraiment freiner le développement, mais c’est important. En fait, c’est quelque chose que pratiquement toutes les communautés côtières devraient maintenant prendre en ligne de compte», estime Sabine Dietz, biologiste et spécialiste en environnement et adaptation aux changements climatiques chez Aster.

Le rapport met par ailleurs en lumière plusieurs lacunes pour parer aux changements climatiques ou, à tout le moins, permettre à la communauté de se relever rapidement après coup. Est-ce que la Ville est prête pour une catastrophe comme une inondation majeure ou autre catastrophe naturelle d’importances comme la crise du verglas par exemple?

«Oui et non», soutient Mme Dietz.

«Il y a certainement place à amélioration et c’est justement une partie de l’intérêt de ce plan. Avec l’identification des zones à risques par exemple, on sait où seront les défis, quels seront les accès qui risquent d’être impraticables, etc. Cela dit, on n’est jamais assez bien préparé», note-t-elle, citant que le rapport propose aussi des solutions à ces lacunes.

Selon elle, ce document – qui est maintenant entre les mains de la Ville – en est un dit «vivant», donc appelé à changer continuellement en fonction de l’évolution des changements climatiques.