COVID-19: quatre nouveaux cas présumés au Nouveau-Brunswick

Quatre nouveaux cas présumés de contamination au nouveau coronavirus ont été répertoriés au Nouveau-Brunswick.

Il s’agit d’un homme entre 50 et 60 ans, d’une femme entre 50 et 60 ans et de deux hommes entre 20 et 30 ans.

À titre de rappel, un cas confirmé et un autre cas présumé avaient déjà été répertoriés au cours des derniers jours. Cela porte donc le total à cinq cas présumés et un cas confirmé au Nouveau-Brunswick.

Toutes les infections présumées sont reliées au premier cas identifié le 12 mars, qui a maintenant été confirmé. Cette personne avait récemment voyagé en France.

Cela signifie qu’il n’y a pas encore eu de contamination dans la communauté puisque toutes les personnes qui ont contracté le virus avaient été en contact avec le premier cas, selon la médecin-hygiéniste en chef Jennifer Russell.

«Ce n’est pas quelque chose qui me surprend, et je m’attends à de nouveaux cas reliés à des voyages qui causeront des groupes de cas parmi les contacts proches ou les membres de la famille (de ces personnes)» explique-t-elle en conférence de presse dimanche après-midi.

Les cas présumés sont annoncés après une batterie de tests au Centre hospitalier universitaire Dr.-Georges-L.-Dumont et ne sont confirmés qu’après une vérification au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg.

«Quand on annonce des cas présumés, nous sommes très confiants qu’ils seront confirmés», précise toutefois la Dre Russell.

Environ 200 tests ont été réalisés jusqu’à présent, selon elle.

Télé-soins surchargés

Le service de Télé-Soins 811 fait face à une surcharge d’appels. Les opérateurs répondent à quatre fois plus d’appels qu’en temps normal.

Cette surcharge des lignes téléphoniques empêche certaines personnes qui ont des symptômes de parler à un professionnel de la santé, selon la médecin-hygiéniste en chef.

Le premier ministre Blaine Higgs insiste sur le fait que les gens ne devraient appeler le 811 que s’ils ressentent les symptômes reliés à la COVID-19, soit une toux, une légère fièvre et de la difficulté à respirer.

«Si vous n’avez pas de symptômes, n’achalandez pas inutilement notre système de santé», dit le premier ministre.

Il estime que cela représente un risque au fonctionnement du système de santé puisque les autorités pourraient prendre plus de temps que prévu à identifier des cas potentiels de contamination et à les isoler du reste de la population.

Des centres d’évaluation communautaires

Les régies de la santé sont en train d’établir des centres d’évaluation communautaires dans la province, a annoncé la Dre Jennifer Russell dimanche.

Ces centres permettront de réaliser des tests de dépistage.

Ils ne seront accessibles qu’aux personnes qui ont contacté Télé-Soins 811 et qui présentent des symptômes.

Plus de détails seront disponibles au sujet de ces centres d’ici lundi.