Fermeture des écoles: de grandes contraintes pour les parents

Les écoles du Nouveau-Brunswick seront fermées pour au moins deux semaines à partir du 16 mars afin d’éviter la propagation du COVID-19. Si certains parents sont en mesure de travailler à la maison, d’autres font des pieds et des mains pour s’organiser.

Zoe Lydia Suarez, de Pokemouche, prend les consignes des experts en santé très au sérieux. Elle et ses enfants ont des antécédents de maladies allergènes telles que l’asthme. Elle ne se fait pas d’illusions, une infection du COVID-19 pourrait s’avérer extrêmement sérieuse, voire mortelle.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les aînés et les personnes souffrant de maladies préexistantes comme l’asthme, le diabète et les maladies cardiaques pourraient être plus susceptibles de tomber gravement malades à cause du virus.

«Chez nous, c’est sérieux. On se lave les mains régulièrement et tout ça. Pour le moment, on évite les endroits publics dans la mesure du possible. Par exemple, on ne va pas au restaurant. On va à l’épicerie, mais on y va, puis on retourne à la maison tout de suite après», explique-t-elle.

Bien qu’elle croit qu’il vaut mieux être trop prudent que pas assez, la mère de famille s’inquiète d’une fermeture potentielle prolongée des écoles.

«Ça m’inquiète. Ma fille (originaire de Cuba) a encore de la difficulté avec son français. J’ai peur qu’elle en oublie en n’étant pas à l’école. Il y a aussi la question de l’économie. Il va probablement falloir payer une gardienne pour être venir à la maison. Ça commence à être une réalité, mais on n’a pas le choix de venir travailler.»

Mme Suarez fait aussi partie d’un groupe d’entrepreneures qui s’apprête à ouvrir un salon d’esthétique à Caraquet. Les préparatifs vont bon train, mais la réalité du COVID-19 fait réfléchir. Pour bien accueillir la clientèle lors de l’ouverture prévue au début avril, Mme Suarez prévoit d’installer des distributeurs de désinfectant à l’entrée, un lavabo pour se laver les mains et possiblement, même des masques pour ceux qui le souhaitent.

«En ce moment, je ne travaille pour personne, donc je n’aurai pas de chômage et si les gens ont peur de sortir, j’ai peur que mon entreprise ne va pas marcher comme je le voudrais. C’est un stress de plus.»

Une autre mère avec qui l’Acadie Nouvelle a pu discuter se compte chanceuse. Ses filles sont âgées de 13 et de 14 ans. Elles peuvent donc rester, au besoin, à la maison sans supervision.

«Je vais quand même essayer de faire des demi-journées au travail et de faire le reste à la maison. Cependant, beaucoup de parents n’ont pas la chance comme moi de travailler à la maison. La situation n’est pas facile pour personne.»

Dimanche matin, Yvette Landry prenait un petit déjeuner en compagnie de son mari dans un restaurant à Bas-Caraquet. Ses deux petites-filles s’amusaient à jouer dans une section réservée aux enfants dans le restaurant.

Elle essaie de ne pas trop penser au COVID-19. L’important, c’est de suivre les consignes et ne pas céder à la panique.

«Leur mère travaille à la maison, donc ça continuera, comme à la normale, sauf qu’elles n’iront pas à l’école.»

En raison de la fermeture des écoles, les installations scolaires seront également fermées à la communauté. Les centres de la petite enfance et les bureaux du district, resteront opérationnels durant la fermeture des écoles. Les membres du personnel affectés par la nouvelle directive devront travailler à partir de leur domicile, dans la mesure du possible.