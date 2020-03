Fini la célébration des messes durant la fin de semaine dans les églises du N.-B.

Les évêques du Nouveau-Brunswick ont pris les grands moyens afin de contribuer à enrayer la propagation du coronavirus.

Dans un geste rarement vu au sein de l’Église catholique, l’Archevêque de Moncton, Mgr Valéry Vienneau, a annoncé que toutes les messes du samedi et du dimanche et les célébrations dominicales de la Parole seront annulées à partir de la fin semaine prochaine, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les messes célébrées en semaine, ainsi que les autres rassemblements comme les baptêmes, mariages et funérailles, pourront cependant toujours avoir lieu.

Les autorités estiment que le nombre plus restreint de personnes à ces rencontres peuvent permettre la poursuite de ce genre de rassemblements.

«Jeudi dernier, les responsables de la Santé publique au N.-B. ont annoncé plusieurs mesures de prévention pour endiguer la propagation du COVID-19. Les évêques du N.-B. souhaitent agir en solidarité avec les autorités compétentes de la province», a indiqué Mgr Vienneau dans une déclaration écrite.

À Edmundston, les craintes reliées au COVID-19 ne semblent pas vouloir ébranler la foi des fidèles qui continuent à se rassembler en groupes pour la prière.

Dimanche matin, une soixantaine de croyants ont pris place à l’intérieur de la Cathédrale de l’Immaculée-Conception afin d’assister à la traditionnelle messe dominicale et d’entendre le père Guy Lévesque propager la bonne nouvelle.

Il faut dire que l’annonce de l’arrêt des messes durant les fins de semaine ne semblait pas encore avoir été ébruitée à ce moment à l’intérieur des murs de la cathédrale du diocèse d’Edmundston.

«On vit une situation que l’on a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale! Ça fait appel à notre foi et à notre confiance envers le seigneur», a affirmé le père Guy Lévesque à l’issue de la célébration, tout en invitant les gens à ne pas céder à la peur du coronavirus.

L’archevêque de Moncton a invité les fidèles à continuer à célébrer la parole de Dieu en écoutant la messe télévisée ou en soulignant le dimanche à la maison par de la lecture en utilisant la bible ou des ressources accessibles sur le web.