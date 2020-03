Grand Moncton: la GRC se concentre sur les problèmes de drogues

D’ici le mois d’avril, la GRC de Codiac créera une unité dédiée à la lutte contre la drogue au sein de son unité de réduction du crime.

Les problèmes de drogue dans le Grand Moncton mériteront maintenant plus d’attention de la part du corps policier.

«On doit se concentrer un peu plus sur la situation de la drogue», estime le surintendant Tom Critchlow de la GRC de Codiac.

Il a fait part de ce plan aux membres de l’Autorité policière régionale de Codiac (APRC), réunis à Riverview, jeudi soir.

«Ça va nous permettre de nous attaquer aux problèmes de drogue qui font surface au niveau de la rue», explique le surintendant en entrevue.

Tom Critchlow précise que cette nouvelle mesure n’augmentera pas le nombre d’agents qui travaillent actuellement sur les problèmes reliés à la drogue. Certains d’entre eux le faisaient déjà.

Dorénavant, certains membres de l’unité de réduction du crime devront simplement mettre la priorité sur cette tâche en particulier.

«Avec les défis auxquels les membres de la GRC font face chaque jour, ils sont interpellés dans plusieurs directions, mais on veut pouvoir maintenir le montant de ressources qu’on a pour régler la criminalité liée aux drogues.»

En janvier, une gestionnaire de centre de désintoxication constatait une augmentation de 20% du nombre de clients aux prises avec une dépendance à la crystal meth dans le Grand Moncton.

«Toutes les communautés ont des problèmes avec la drogue. La région de Codiac est en croissance, et avec cela, tout est en croissance, y compris la criminalité, ce qui inclut les drogues», explique M. Critchlow.

Le surintendant affirme d’ailleurs que la GRC a réalisé quelques saisies de drogues illégales dans la région récemment. Il s’agissait principalement de crystal meth.

Chad Peters, candidat à la mairie de Moncton, était présent à la réunion de l’APRC. Il croit que l’accessibilité aux drogues illicites aggrave les problèmes de l’itinérance et des troubles de santé mentale dans la communauté.

«Quand je fais du porte-à-porte pendant ma campagne, les gens me disent qu’ils veulent que quelqu’un parle des drogues illicites, parce que c’est la racine de nos problèmes. Ce n’est pas acceptable de voir une augmentation de 20%», estime le politicien.

Le surintendant Tom Critchlow demandera à certains membres de la GRC de prioriser la criminalité reliée aux drogues. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Chad Peters, candidat à la mairie de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Inquiétudes face au coronavirus

Le surintendant Critchlow a aussi répondu aux inquiétudes des membres du comité directeur de l’APRC au sujet de la pandémie du nouveau coronavirus.

Il assure que la direction provinciale de la GRC a la capacité de déplacer ses effectifs au besoin si les policiers d’une certaine région venaient à être atteints par le virus.

«On adopterait une approche mesurée selon la situation, et on travaillerait avec nos collègues du district du sud-est et du quartier général à Fredericton. On a plusieurs ressources qu’on pourrait déployer dans des zones affectées.»