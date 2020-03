Pas de mesures extrêmes aux postes frontaliers terrestres du N.-B.

Un calme plat régnait aux installations de l’Agence des services frontaliers du Canada à Edmundston, la crise du coronavirus semble loin de faire des vagues et de déranger la vie au quotidien. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Le contexte de l’éclosion actuelle du COVID-19 ne semble pas perturber outre mesure les activités qui se déroulent dans les postes terrestres de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui se trouvent au Nouveau-Brunswick.

Un calme relatif régnait au cours de la fin de semaine au poste frontalier situé au centre-ville d’Edmundston lors du passage de l’Acadie Nouvelle.

Malgré les risques associés au coronavirus qui continuent d’inquiéter les autorités en santé publique, les agents des services frontaliers ne portent pas des gants et de masques en tout temps, au travail, et ne vous invitent pas à rentrer au pays en passant par une quelconque salle d’examen et d’isolation.

Les installations de l’ASFC, qui sont voisines de la municipalité acadienne de Madawaska, dans l’État du Maine, ne sont pas réputées pour être un centre névralgique d’échanges de voyageurs entre le pays et les États-Unis.

«Les Néo-Brunswickois traversent la frontière pour aller se procurer de l’essence et des aliments comme du pain et du lait à bas prix, ce n’est pas ce qui représente le plus gros risque de propagation du coronavirus», a expliqué un employé de l’agence gouvernementale.

Quelques voyageurs qui allaient emprunter le Pont international menant à Madawaska ont indiqué n’avoir aucune crainte de séjourner au pays de l’Oncle Sam, malgré les menaces du coronavirus et les nouveaux cas présumés du COVID-19 apparus chez des résidents du Maine et du Nouveau-Brunswick au cours de la fin de semaine.

L’ASFC dit tout de même exercer un contrôle supplémentaire à tous les aéroports et points d’entrée terrestres, ferroviaires et marins qui sont en sol canadien.

Néanmoins, les frontières canadiennes demeurent ouvertes jusqu’à nouvel ordre à tout voyageur d’outre-mer, même à ceux en provenance de zones à risque comme la Chine, l’Iran, la Corée du Sud, l’Italie ou l’Espagne.