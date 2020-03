Confinée loin des siens, à Caraquet

Louise Van den Bosch se souviendra à jamais de son année passée en Acadie. Et ce, pour plusieurs raisons. La gentillesse des gens. La grande générosité de sa famille d’accueil de Caraquet. Pour sa découverte de la neige aussi, qu’elle aime beaucoup. Et du froid, qu’elle aime moins.

Quand elle retournera dans sa Belgique natale au début de l’été, la sympathique jeune femme âgée de 18 ans racontera également à sa famille et ses amis quelque chose de vraiment peu commun: comment elle a vécu la pandémie de la COVID-19.

Depuis quelques jours, Louise et sa famille acadienne sont en confinement volontaire. Pas par peur d’attraper ce virus qui fait tousser la planète, mais parce que les Thériault ont choisi d’être des citoyens responsables en cette période trouble.

La jeune Belge de la région de Bruxelles a traversé l’océan Atlantique en septembre. Elle voulait améliorer son français – chose fort bien réussie d’ailleurs. Pour y arriver, elle a accepté de s’inscrire en 12e année à la polyvalente Louis-Mailloux, même si elle a déjà en poche son diplôme d’études secondaires en Belgique.

Elle désirait aussi en apprendre davantage sur la culture acadienne et canadienne. En prime, elle dit adorer la nourriture d’ici.

Mais là, son pays n’a pas été épargné par la pandémie. On compte plus d’un millier de cas positifs en seulement un mois, dont 172 dans la seule journée de dimanche.

«Il y a plus de cas en Belgique qu’ici, note Louise, qui aimerait bien continuer ses études en psychologie. Je suis vraiment heureuse ici et je me sens en sécurité, même si j’ai un peu peur pour ma famille. Je leur parle toutes les semaines. Mais pas tous les jours, parce que j’ai beaucoup de choses à faire ici et que je n’ai pas toujours le temps.»

Juste par sa voix, on sait que Louise se sent bien. Étant donné le confinement, l’entrevue s’est faite par téléphone. Il ne fallait pas prendre le moindre risque, aussi infime soit-il, qu’un journaliste ne vienne contaminer leur environnement.

Un confinement préventif qui lui permet notamment de mieux connaître Michel, Liette et leurs deux enfants, Jérémie et Marie-Êve. En plus du chien Pixie.

«Ce n’est pas dur pour moi, affirme-t-elle. Je suis tellement heureuse ici, je m’amuse beaucoup et je fais partie de la famille. Ça se pourrait que je sois obligée de retourner en Belgique en raison de la COVID-19. L’organisation qui m’a envoyée ici ne voudrait pas être responsable si jamais j’attrapais le virus. Personnellement, je crois que c’est plus prudent de rester ici. Chose certaine, c’est toute une aventure. Je ne m’attendais pas du tout à ça!»

Michel confirme que Louise se sent très à l’aise chez eux. Il apprécie la chance d’avoir pu vivre une intégration aussi facile avec la jeune Belge. Surtout que pour les Thériault, c’était une première expérience.

«C’est plaisant parce que tout le monde est au même niveau. Ce n’est pas évident quand on est en confinement. On s’entend super bien. Louise est devenue rapidement la cinquième membre de notre famille. Comme tout le monde, on voit comment ça évolue, mais on est chanceux, car on est bien chez nous. On avait aussi prévu le coup et on s’est fait des réserves. Nous nous sommes coupés de tout volontairement, mais on n’en est pas encore rendu à faire livrer notre épicerie sur le perron de la porte.»

Les Thériault concèdent que la situation est délicate. Ils ont un peu dans l’inconnu, ils ne savent pas à quel point c’est transmissible, à quelle vitesse.

«Je fais confiance à ma famille pour respecter le confinement, mais on fait aussi attention face aux autres, sinon nos efforts ne serviraient à rien. On regarde des films, on écoute des émissions. On va aussi dehors un peu. Il y a encore pas mal de neige à pelleter…», raconte-t-il.

C’est certain que Louise Van den Bosch n’oubliera jamais son voyage au Canada. Elle songe déjà à y revenir pendant l’été, ne serait-ce que pour vivre les célébrations du 15 août. Elle se croise maintenant les doigts que la COVID-19 ne vienne pas cogner à la porte de sa famille d’accueil. Car ce souvenir, elle s’en passerait bien. Comme nous tous d’ailleurs.

Louise Van der Bosch (avec le chandail rayé rouge) avec sa famille d’accueil de Caraquet: Liette, Jérémie, Marie-Êve, le chien Pixie et Michel Thériault, en confinement volontaire. – Gracieuseté

Pendant le confinement volontaire chez les Thériault, on s’occupe à faire un casse-tête. Louise Van der Bosch (avec le chandail rayé rouge) tient le chien Pixie, avec Marie-Êve, Michel, Jérémie et Liette. – Gracieuseté