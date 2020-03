COVID-19: les Canadiens invités à continuer de donner du sang

En raison de la pandémie de COVID-19, la Société canadienne du sang connaît actuellement un volume élevé d’annulations de rendez-vous dans plusieurs villes.

En tant que responsables du système national d’approvisionnement en sang au Canada (hors Québec),l’organisme se dit déterminés à honorer sa promesse à la population, à savoir aider chaque patient, couvrir chaque besoin et servir chaque Canadien. Pour ce faire, il dit avoir besoin de l’aide et de la générosité de la population.

«Les patients comptent sur les donneurs, explique le Dr Isra Levy, vice-président aux affaires médicales et à l’innovation de la Société canadienne du sang. Nous avons tous les jours besoin de sang et de produits sanguins pour les patients qui doivent se faire opérer, pour ceux qui suivent un traitement contre le cancer ou ceux qui sont victimes d’accidents graves, comme les accidents de la route.»

«Même si le niveau actuel de nos réserves nationales est au beau fixe, l’augmentation soudaine des annulations de rendez-vous est préoccupante, en particulier lorsque l’on considère la situation de pénurie dans laquelle se trouvent certains pays touchés par la COVID-19.»

Au Canada, le don de sang est sécuritaire, assure la Société.

«Nous avons mis en place, dans nos centres de donneurs, des mesures rigoureuses d’aseptisation et de prévention des infections afin de protéger les donneurs, nos employés et les bénévoles. Toute personne qui souhaite faire un don fait l’objet d’un examen minutieux destiné à détecter tout signe – même minime – de maladie au moment de la prise de rendez-vous et à l’arrivée au centre de donneurs. Au moindre symptôme, la personne est exclue du don de sang et est invitée à ne pas se présenter ou rester au centre.»

La Société canadienne du sang demande à toutes les personnes admissibles au don de sang de prendre rendez-vous et d’aller donner leur sang.