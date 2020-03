Le système juridique rehausse ses mesures de prévention

En raison de la pandémie de la COVID-19, l’ensemble du système juridique du Nouveau-Brunswick fonctionnera passablement au ralenti jusqu’à la fin du mois.

Tous les secteurs de la société sont frappés par les mesures destinées à freiner la progression de la COVID-19. Santé, éducation, économie… Le système judiciaire n’y échappe pas.

Les représentants des trois niveaux de Cour – provinciale, d’appel et du Banc de la Reine – se sont rencontrés en fin de semaine afin de faire le point sur la situation ainsi que sur les mesures à prendre en cette période de crise. Il en est ressorti une série de mesures entrant en effet sur le champ.

Elles disent reconnaître la gravité de la situation et prioriser la santé et la sécurité de tous les participants au système judiciaire, tout en assurant un équilibre avec la nécessité de poursuivre les activités judiciaires et de préserver la primauté du droit.

Déjà vendredi, la Cour du Banc de la Reine annonçait qu’elle reportait les procès devant jury, question de minimiser les risques de propagations chez les citoyens appelés à faire leur devoir. Mais des mesures supplémentaires ont été prises et ce, touchant les trois cours.

Un mémo a été envoyé au personnel de l’ensemble du système de justice en fin de semaine. Celui-ci a été collé à l’entrée de chacun des palais de justice de la province. Il stipule que l’accès aux tribunaux sera réservé strictement aux seules personnes dont la participation est nécessaire, soit les employés (avocats, juges, agents correctionnels, etc.), personnes convoquées (accusés, témoins) ainsi qu’une exception pour les membres des médias.

Dans le cas où une personne estime avoir été en contact avec quelqu’un ayant la COVID-19, ou qu’elle ressente elle-même des symptômes s’apparentant à cette condition, on lui suggère fortement de ne pas se présenter et d’entrer plutôt en communication avec le personnel de la Cour afin de préciser sa situation.

À la Cour du Banc de la Reine, tous les dossiers prévus aux petites créances et pour gestion de cas sont reportés. Les matières jugées non urgentes et non essentielles prévues entre le 16 et le 30 mars sont également reportées.

Parmi les matières jugées importantes, ont inclus les cas de protection de l’enfance, de violence conjugale les dossiers criminels impliquant des accusés sont incarcérés ou tout autre dossier à la discrétion des juges.

Pour ce qui est de la Cour d’appel, toutes les audiences seront entendues telles que programmées, mais par l’entremise de conférences téléphoniques.

À la Cour provinciale, pour cette même période, tous les procès et les enquêtes préliminaires sont suspendus, à l’exception de ceux impliquant des accusés en détention. Par contre, les plaidoyers, enquêtes sous remise en liberté, décisions et lectures de sentence se poursuivent pour le moment. Là encore, l’utilisation de la conférence téléphonique est privilégiée. On ajoute également que le Palais de justice d’Elsipogtog fermera jusqu’au 30 mars.

Ces mesures visent à limiter le nombre de personnes circulant à l’intérieur des différents Palais de justice de la province.