Les restaurateurs s’adaptent du mieux qu’ils le peuvent

Alors que le gouvernement fédéral recommande d’éviter les lieux publics et les foules pour limiter la propagation de la COVID-19, les restaurateurs du Nouveau-Brunswick cherchent des solutions pour s’adapter à cette nouvelle réalité.

Au cours des derniers jours, plusieurs restaurants ont annoncé des mesures pour rassurer leur clientèle, mais la situation évolue tellement rapidement qu’en quelques jours seulement, elles sont devenues désuètes.

Alors qu’en fin de semaine, plusieurs restaurants ont pris la décision de ne pas accepter les clients revenant de voyages à l’international, lundi, ils annonçaient qu’ils allaient fermer temporairement leurs portes.

Au Nouveau Cavo, un restaurant réputé à Paquetville, la direction avait pris la décision de tout laver et désinfecter les surfaces des tables, des chaises et de diverses pièces d’équipement. Samedi soir, le restaurant était bondé, affirme Sonia Jalbert, propriétaire de l’établissement.

«En me levant samedi matin, je croyais que les gens allaient annuler, mais ç’a été le contraire. Je pense que les gens avaient besoin de décompresser un peu. Les gens se rendaient compte qu’ils devraient passer les prochaines semaines en quarantaine, donc ils voulaient en profiter une dernière fois.»

Lundi, la situation avait déjà changé. Lors d’une conférence de presse en après-midi, la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef par intérim, a demandé aux propriétaires de restaurant de limiter le nombre de clients à 50% de la capacité de la salle à manger et recommande aux restaurants avec buffet de fermer leurs portes. Les repas pour emporter, les livraisons et les services au volant sont toujours autorisés.

De son côté, Sonia Jalbert fermera probablement son restaurant au public pour au moins deux semaines. Elle compte miser sur un service de livraison et/ou des plats à emporter. La formule exacte reste à être déterminée. Une mise à jour de son site internet sera effectuée avec un service de paiement en ligne. Le menu sera aussi adapté pour la situation. Des plats plus familiers seront proposés.

«J’ai parlé en matinée avec les institutions avec qui je fais affaires, et les deux ont des formules qui permettent d’arrêter de faire des paiements pour les prochains quelques mois. Ça m’a aidé à prendre une décision pour la suite, parce que le plus pressant pour moi était de savoir si je pourrais repousser, au besoin, mes paiements. Je n’ai pas encore pris ma décision finale, mais il y a 90% de chances que je n’ouvre pas au public pour la semaine. Moi et mon équipe sommes en mode solutions.»

À Moncton, Michel Savoie, propriétaire du bistrot Les Brumes du Coude, avait déjà pris sa décision en fin de semaine. Il a commencé à servir des plats à emporter dès lundi. Selon la page Facebook du restaurant, tout a été vendu.

«Nous avons pris la décision de fermer parce que je pense que c’est ce qui va arriver de toute façon», a-t-il confié lors d’un entretien lundi matin.

«Les temps sont incertains. Les gens sortent moins. Il y a quand même une pandémie. Nous avons un petit restaurant de 35 places et nous avons été obligés de couper du personnel. Dans ces conditions, il valait mieux couper tout, tout court. Je reste sur place et je fais des plats à emporter. Il y a moins de problèmes d’hygiène. L’échange est assez clair aussi. Il était plus logique de vendre des plats à emporter en attendant que la tempête passe.»

Tim Hortons

Ce ne sont pas seulement les restaurants locaux qui sont touchés. Les grandes chaînes doivent s’y conformer également. Par exemple, la chaîne de café et de beignes, Tim Hortons, a annoncé la fermeture de ses salles à manger à l’échelle du pays. Les gens peuvent toujours profiter du service au volant et passer des commandes au comptoir.