Les voyageurs qui arrivent au Canada doivent indiquer s’ils toussent

Le premier ministre Justin Trudeau annoncera en début d’après-midi les plus récentes mesures prises par son gouvernement pour ralentir la propagation de la COVID-19.

On s’attend à ce qu’il précise, entre autres, quels aéroports continueront à accepter les vols en provenance de l’étranger.

Vendredi, le ministre fédéral des Transports Marc Garneau a promis de désigner un petit nombre d’aéroports où il sera plus facile de concentrer les ressources de détection des personnes infectées.

Depuis lundi matin, l’Agence des services frontaliers a modifié les questionnaires sur les écrans tactiles qui accueillent les voyageurs dans les aéroports canadiens. On doit maintenant indiquer si on tousse, si on a de la difficulté à respirer et si on se sent fiévreux.

Les voyageurs entrant au Canada doivent également confirmer qu’ils comprennent qu’ils doivent s’isoler volontairement pour 14 jours.

Lundi matin, à 10h, le bilan national était de 324 cas diagnostiqués et 17 cas probables. C’est l’Ontario qui comptait le plus de cas confirmés: 145. Au N.-B., il demeurait à six.

La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador étaient les seules provinces à n’avoir aucun cas confirmé. Trois cas en Nouvelle-Écosse et un seul cas à Terre-Neuve-et-Labrador sont encore sous enquête.

Le nombre de Canadiens rapatriés d’une croisière interrompue à avoir développé la maladie alors qu’ils sont en quarantaine, a doublé depuis vendredi, passant de deux à quatre. Ils sont 228 personnes isolées sur la base militaire de Trenton, en Ontario, depuis leur rapatriement mardi dernier de Californie. Ils avaient voyagé à bord du Grand Princess.