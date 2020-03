Prix de l’essence: du jamais vu depuis l’été 2016

La récente baisse des prix de l’essence décrété samedi dernier par la Commission de l’énergie et des services publics Nouveau-Brunswick a de quoi réjouir les automobilistes néo-brunswickois en ces temps d’incertitude.

En fait, les prix de l’essence actuellement affichés à la pompe sont les plus bas à avoir été enregistrés à travers la province depuis l’été 2016.

Partout au Nouveau-Brunswick, il est désormais possible de faire le plein d’essence ordinaire à moins d’un dollar le litre, chose qui était impensable il y a à peine quelques semaines, avant la chute des prix causée, principalement, par le coronavirus.

À Moncton et Fredericton, il est même possible de se procurer un litre d’essence pour la somme de 81.9 cents auprès de la bannière Costco, selon ce qu’a rapporté lundi après-midi le site web spécialisé gasbuddy.com.

Au début du mois de mars, la commission qui réglemente les prix des différents carburants à travers la province avait fixé à 120.5 cents le prix maximum du litre d’essence ordinaire.

En moins de deux semaines, ce prix a diminué d’un peu plus de 15% pour atteindre 101.5 cents.

Selon une vérification effectuée par l’Acadie Nouvelle, il faut remonter jusqu’au mois d’août 2016 pour voir un prix être aussi bas que celui que l’on retrouve à la pompe ces jours-ci.

Cette chute du prix de l’essence en deçà du seuil psychologique d’un dollar a certes de quoi faire plaisir à la grande majorité des automobilistes.

«On est bien content! Reste à savoir si ça va durer un certain temps ou non», a indiqué Julie Martin alors qu’elle faisait le plein d’essence dans une station-service du centre-ville d’Edmundston.

Selon le type de véhicule conduit, cette baisse de prix peut se traduire par des économies allant de 8$ à 10$ pour un seul plein d’essence effectué.

«Ça se prend plutôt très bien, c’est enfin quelque chose de positif après tout ce qu’on peut entendre de mal au sujet du coronavirus», a quant à lui affirmé Mario Levesque lors d’un arrêt à la station-service visant à faire le plein de carburant et de café.

L’industrie du transport accueille aussi très favorablement cette baisse du prix des différents carburants.

«Pour plusieurs compagnies de transport, c’est ce qui représente les plus gros coûts… Ça fait du bien certainement, même si le diesel n’a pas baissé autant que le gaz», a indiqué Jean-Marc Picard, le directeur de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique.

Plusieurs spécialistes au pays ont indiqué que le conflit commercial et la guerre de prix entre l’Arabie saoudite et la Russie ainsi que le ralentissement de la demande en raison de la crise de la COVID-19 sont à l’origine de cette baisse soudaine et marquée du prix de l’essence à travers le Canada.

Prix de l’essence ordinaire ailleurs au pays:

Vancouver 114.9 cents/litre

St. John’s 99.9

Montréal 94.9

Charlottetown 94.8

Halifax 84.1

Toronto 75.6

Winnipeg 74.9

Edmonton 69.9

* Source : Gasbuddy.com (prix observés le 16 mars 2020)