C’est la ruée dans les épiceries

En ce temps où la crainte de la pandémie de la COVID-19 est sur toutes les lèvres, il n’y a pas de meilleur endroit pour obtenir l’avis de la population qu’à la sortie d’une épicerie.

Mardi avant-midi. Le stationnement du magasin d’alimentation Coop IGA Express de Caraquet est plein. Il faut soit attendre qu’une place se libère, ce qui peut prendre plusieurs minutes, soit aller ranger son véhicule assez loin pour au moins avoir le plaisir de prendre une petite marche de santé.

À l’intérieur, c’est la ruée dans toutes les allées. Aux caisses, les files s’allongent. Pas le temps de terminer avec un client qu’un autre se pointe avec son panier. Le commerce n’a jamais vu un tel achalandage depuis quatre jours, semble-t-il, selon les commentaires de certains employés. C’est encore pire que lorsque l’on annonce une tempête, ont-ils constaté.

À la sortie, les consommateurs amènent chez eux de quoi passer la journée, quelques jours ou encore au moins une semaine. L’ambiance n’est pas à la joie. La tension est palpable. La peur de voir arriver ce virus est bien présente dans la communauté du Grand Caraquet.

Arthur Chiasson, de Caraquet, a pris trois paquets de rouleaux de papier hygiénique, comme le permet la limite du magasin.

«Je commence à être inquiet, annonce-t-il. Il y a de nouveaux cas tous les jours. Je suis aussi dans la catégorie d’âge la plus critique. On y pense beaucoup et on prend nos précautions. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que lui l’a et que je ne le sais pas.»

À côté de lui, Robert Gionet, de Bas-Caraquet, trouve le moyen d’en rire. Un peu. Il soutient à la blague qu’il ne couche plus dans le même lit que sa conjointe depuis une semaine.

«On en parle trop souvent, croit-il, en reprenant son sérieux. Je crois qu’on énerve le monde pour rien. Les gens sont déjà assez apeurés comme ça. On fait nos choses et on fait attention.»

Donat Thériault, de Caraquet, accepte bien le fait que les gens s’approvisionnent pour quelques jours. Il aimerait cependant que les personnes qui reviennent de voyage fassent davantage attention et cessent de se promener partout.

«C’est pire que le verglas de 2017, va-t-il jusqu’à comparer. Avec le verglas, on savait que ça allait finir bientôt et on n’avait pas la peur de tomber malade. On a manqué d’électricité pendant 12 jours durant le verglas. Mais le coronavirus, c’est mondial.»

Odette Chiasson, de Saint-Simon, croit aussi que la situation est grave. Elle constate également un comportement social qui s’apparente à la crise du verglas de 2017.

«Ça me fait penser à ça. On en a arraché pendant le verglas. Le monde se garroche parce qu’il a peur de ne pas manger. On ne sait pas quand ce virus va s’arrêter. On se lave les mains, on ne touche pas notre visage, on fait bien attention», relate-t-elle.

Nadine Basque, d’Anse-Bleue, a fait des achats de routine. Pour le moment, pas question de paniquer avec tout ça. Elle achète ce dont elle a besoin pour s’approvisionner au jour le jour. Au besoin, elle reviendra.

«Ça ne fait que commencer, note-t-elle. Pourvu que ça ne devienne pas une crise… Ça m’inquiète un peu. Si on attrape la COVID-19, est-ce qu’on va en guérir ou mourir? J’ai entendu dire que les épiceries accepteraient les commandes en ligne. Moi, je vais venir ici quand même. Je trouve que ça va trop loin.»

Serge Albert, de Caraquet, estime lui aussi que la situation actuelle est pire que celle d’il y a trois ans. Il fait déjà affaire en ligne pour commander son épicerie, mais il trouve que ça ne sert à rien si on doit quand même aller chercher ses produits au magasin et qu’on risque de contaminer son entourage.

«On a de la misère à trouver un panier libre. Je sens un peu de panique chez les gens, et ce n’est peut-être pas pour rien. Durant le verglas, on savait qu’on ne serait pas malade. Là, on parle d’une crise qui peut aller jusqu’en juillet. Va-t-on finir par manquer de stock? J’ai pris une lingette désinfectante en entrant et en sortant. Ce n’est pas drôle, car même chez Alcool NB, on nous demande de garder une longueur de panier de distance.»

Gaby et Janie Doiron, de Bertrand, ont leur panier plein. C’est l’épicerie de la semaine, souhaitent-ils.

«C’est pire que le verglas, juge Gaby. C’est plus énervant. On ne connaît pas les réponses, comment ça va se régler, etc. On ne veut pas venir ici tous les jours.»

«C’est plus stressant, enchaîne Janie. On ne sait pas ce qui va arriver.»

De son côté, Pierre Albert, de Caraquet, analyse que la situation présente est différente de 2017. Il avoue avoir pensé à faire sa commande en ligne avant de se décider de se déplacer au magasin.

«L’atmosphère est différente. On sent le stress des gens. Il y a toujours une crainte que la personne d’à côté soit porteuse du virus. On s’éloigne des autres et toutes nos conversations portent là-dessus. Je ne pense pas qu’il y a lieu de paniquer encore, car nous sommes loin du centre de contamination. Mais je travaille dans le public et je dois demander à mes clients s’ils ont voyagé dans les dernières semaines. Il n’y a pas de risque à prendre», estime ce spécialiste en réparation d’électroménagers.

Les épiciers rassurent leurs clients au sujet de leur approvisionnement

Les grands épiciers canadiens ont tenté de rassurer leurs clients, mardi, en affirmant que leurs magasins ne manqueraient pas d’aliments ou de fournitures en cette période d’épidémie de coronavirus.

Dans une lettre destinée aux membres du programme de fidélisation des Compagnes Loblaw, le chef de la direction, Galen Weston, a recommandé à ses clients de ne pas s’inquiéter.

M. Weston a précisé que les tablettes vides récemment observées dans les supermarchés de l’entreprise, qui comprennent notamment l’enseigne Provigo au Québec, n’étaient que le résultat du niveau extrême d’achats de certains Canadiens qui font des réserves.

La chaîne d’approvisionnement de l’entreprise et ses équipes en magasins travaillent pour remettre les produits les plus importants sur les rayonnages, même si les délais pourraient être plus longs pour certains de ces produits, comme le désinfectant pour les mains.

Du côté d’Empire, société mère des chaînes de supermarchés Sobeys et IGA, le chef de la direction, Michael Medline, a indiqué n’avoir jamais vu autant de clients visiter ses magasins. Il a dit entretenir une grande confiance envers la chaîne d’approvisionnement de ses épiceries.

M. Medline a assuré que son entreprise travaillait fort pour regarnir les tablettes de ses magasins malgré le contexte de forte demande.