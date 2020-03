COVID-19: un huitième cas au N.-B., cette fois chez un enfant

La plus récente infection présumée à la COVID-19 au Nouveau-Brunswick concerne un garçon âgé de moins de dix ans.

Les responsables locaux de la santé publique indiquent que l’enfant a eu un contact étroit avec une des deux infections confirmées de la province. Ces patients ont été contaminés en voyage.

L’enfant infecté vit dans la région du centre de la province.

On recense maintenant six cas présumés et deux cas confirmés au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Blaine Higgs a dit que la province respecte les recommandations de distanciation sociale et que l’Assemblée législative siégera uniquement avec le quorum de 15 députés pour adopter les lois nécessaires avant d’ajourner.

Cela inclut une loi pour retarder les élections municipales prévues en mai.