Des maires forcés de retarder leur sortie de la vie politique

L’annonce du report des élections municipales devant se dérouler ce printemps partout au Nouveau-Brunswick va forcer quelques maires à revoir leur projet de retraite de la vie politique.

Au Madawaska, la date du 11 mai avait été encerclée il y a quelques semaines sur les calendriers respectifs des maires des municipalités d’Edmundston et de Saint-Léonard.

Malgré leur intention de laisser leur siège de maire et de donner au suivant, Cyrille Simard et Carmel St-Amand ont eu la confirmation mardi qu’ils sont appelés tous deux à continuer à servir leurs citoyens un peu plus longtemps qu’ils ne l’avaient initialement prévu.

L’annonce de ce report par le premier ministre Blaine Higgs n’a nullement surpris les deux maires qui se sont confiés à l’Acadie Nouvelle dès que la nouvelle tombait.

«Dans les circonstances actuelles, je sens que c’est obligation d’assurer une certaine stabilité», a affirmé Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.

«Quitter mon poste de maire, comme cela était prévu, signifierait trahir mon engagement municipal. Ce n’est pas mon intention de partir à ce stade-ci, même si j’avais l’intention de retourner dans l’entreprise avec mon épouse.»

Cyrille Simard dit prendre la chose du bon côté et être investi pour l’occasion d’un sentiment de devoir.

«J’ai toujours adoré la fonction de maire, ç’a été une des grandes expériences de ma vie. Ce n’est pas la fin du monde, je vais continuer d’être maire pendant quelques mois parce que la situation de la COVID-19 m’impose ce devoir personnel.»

«Je pensais avoir terminé bientôt, mais je n’ai pas le choix de continuer à être un élu!», a quant à lui affirmé Carmel St-Amand qui devait bientôt tirer un trait sur près de 25 années de vie politique municipale.

Le maire de Saint-Léonard dit comprendre la logique qui entoure la décision de reporter le scrutin municipal qui était prévu le 11 mai.

«Je peux comprendre la décision… Il y a du personnel électoral qui devait travailler dans des lieux publics avec plein de gens et des candidats devant serrer beaucoup de mains, ce n’est pas une situation évidente», a affirmé le maire du Bas-Madawaska.