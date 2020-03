Les médecins de famille se tournent vers les consultations téléphoniques

Bien que la COVID-19 retient l’attention de tous, les autres problèmes de santé n’ont pas pour autant disparu. Les cliniques médicales du Nouveau-Brunswick ont donc pris des mesures pour poursuivre leurs activités en limitant les rapports entre le personnel et les patients.

Dans la Péninsule acadienne, les cliniques de Bertrand, de Shippagan et de Bas-Caraquet demeurent ouvertes pour le moment, mais des mesures seront appliquées pour limiter les risques de contagion.

«Afin de limiter le plus possible l’achalandage dans nos salles d’attente, les médecins ont maintenant la possibilité, à la suite d’une entente avec l’assurance-maladie et la Société médicale du Nouveau-Brunswick, de faire des consultations téléphoniques selon la situation (symptômes mineurs – renouvellement de prescription – suivis de résultats). Nos adjointes administratives sauront vous guider à travers cette nouvelle façon de faire», écrit le Dr Gilbert Blanchard sur la page Facebook de la Polyclinique Isabelle-sur-mer de Bas-Caraquet, qui gère aussi les cliniques de Bertrand et de Shippagan.

À l’intérieur de la Polyclinique, la salle d’attente a été divisée en deux. Une section a été désignée pour ceux qui présentent des symptômes de toux et/ou de fièvre. Le port de masque, disponible sur place, et le lavage des mains sont obligatoires.

On rappelle aussi que les cliniques ne sont pas des centres de dépistage de la COVID-19. Les personnes ayant voyagé à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours ayant des symptômes de toux et/ou de fièvre et ceux ayant eu des contacts étroits avec des cas suspects seront refusées.

Ailleurs dans la région, la Clinique Dr Renelle Chiasson, à Tracadie, a aussi émis des consignes pour la durée de la pandémie.

Comme à la Polyclinique Isabelle-sur-Mer, on demande aux patients de ne pas se présenter à leurs rendez-vous en personne. Les rendez-vous se feront par téléphone.

«Certains cas particuliers pourraient quand même nécessiter une visite, mais la décision de donner un rendez-vous ou non se fera par téléphone.»

Les personnes ayant des symptômes, comme une toux sèche, une fièvre ou des difficultés respiratoires sont invitées à contacter le 811 afin d’être dirigées au bon endroit.

Les prises de sang non urgentes seront aussi reportées pour le moment, mais certains tests de laboratoires vont se poursuivre, dont le dosage de certains médicaments et les INR.

«Si vous n’êtes pas certains si vous devez prendre vos prises de sang, communiquez avec notre bureau et nous pourrions vous guider.»

Dentistes

Les cliniques dentaires ont également prévu des mesures pour limiter la propagation de la COVID-19.

La Société dentaire du Nouveau-Brunswick recommande de suspendre tous les services non essentiels et facultatifs immédiatement. Les traitements d’urgence auront toujours lieu.

C’est notamment le cas à la Clinique dentaire Dre Sophie Gosselin, à Caraquet, où tous les rendez-vous ont été reportés à une date ultérieure.

En cas de douleur extrême, une secrétaire prend des appels de 9h à 11h.

Vitalité: réduction des services aux patients

Le Réseau de santé Vitalité informe la population que l’ensemble de ses établissements réduira les services électifs (non urgents) aux patients de manière à freiner la propagation de la COVID-19.

De manière précise, les services de chirurgie, ambulatoires, de phlébotomie et d’imagerie diagnostique demeureront ouverts, mais l’offre de service sera priorisée aux interventions urgentes. Jusqu’à avis contraire, seuls les tests essentiels et urgents seront réalisés.

«Tous les patients qui devaient se présenter pour des procédures électives ont déjà été contactés pour les informer de l’annulation de leur rendez-vous. En cette période incertaine, il est primordial de renforcer les mesures de distanciation sociale et d’utiliser les différentes technologies à notre portée afin de favoriser les visites virtuelles», explique-t-on dans un communiqué de presse.

Des cliniques de dépistage ont aussi été implantées dans chacune des zones du Réseau: Beauséjour, Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst. Pour y accéder, la personne doit être recommandée par le service Télé-Soins 811 ou un médecin de famille.

Le Réseau rappelle à la population que la prévention est la clé pour empêcher la progression de la COVID-19 et invite la population à consulter la page web de même que les différents réseaux sociaux du Réseau pour être l’affût des dernières mesures sur ce dossier.