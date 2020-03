Sucres: à quelques degrés du but

Alors que les températures s’adoucissent lentement mais sûrement, les acériculteurs de la province s’activent en forêt en prévision de la récolte.

La saison des sucres est sur le point de démarrer, du moins dans le nord de la province où se concentre le gros de la production de sirop d’érable.

«On a eu quelques petites coulées, mais c’est encore un peu frais pour démarrer comme il faut la saison. Certains acériculteurs ont bouilli dans le coin, mais c’est une minorité. Si je me fis à la météo, ça devrait couler suffisamment d’ici vendredi pour nous permettre de tester nos équipements, de nettoyer nos tuyaux et d’être prêt pour la semaine prochaine où les températures semblent vouloir être excellentes», exprime Jean-François Laplante.

Vice-président de l’Association acéricole du Nouveau-Brunswick et propriétaire de l’érablière Laplante & fils de Saint-Quentin, il travaille d’arrache-pied afin d’être fin prêt pour les premières «vraies bonnes» coulées d’eau d’érable. Ses équipes s’affairent notamment à déneiger les dernières tubulures enfouies sous la neige. Car si l’hiver a été généralement clément cette saison en terme de températures et de chutes de neige, la dernière bordée a néanmoins laissé ses traces.

«Un tuyau enseveli sous la neige reste gelé, donc l’eau ne passe pas. Si j’ai 300 entailles sous la neige, ce sont 300 entailles qui ne couleront pas. Il faut absolument dégager les lignes et faire en sorte qu’elles soient exposées au soleil», explique l’acériculteur qui entretient quelque 115 000 entailles.

Ce dernier ajoute d’ailleurs que les grands vents qui ont déferlé à quelques reprises sur la région cet hiver n’ont pas affecté outre mesure les producteurs.

Comme ses nombreux confrères, l’homme d’affaires a bien hâte de voir les érables couler. En fait, tous les signes laissent présager une saison hâtive. Du moins, plus hâtive que les trois ou quatre dernières années où les hivers ont été passablement robustes.

«Dernièrement, c’était plutôt rare d’avoir de bons résultats avant le mois d’avril. Mais j’ai espoir que cette année on pourra récolter (de bonnes quantités) à la dernière semaine de mars, et peut-être même plus tôt. On se croise les doigts pour que Dame Nature soit de notre bord et que l’on connaisse une bonne saison», dit-il.

Il faut dire que si la saison 2019 a été «raisonnable», celle de 2018 avait été tout simplement catastrophique.

La production du Nouveau-Brunswick a dépassé celle de l’Ontario à sept reprises au cours des huit dernières années. En 2019, la province a produit 598 000 gallons de sirop d’érable, une moyenne de 3,75 livres l’entaille. La province est du coup le second producteur mondial derrière le Québec. L’industrie emploie environ 2500 personnes et génère des retombées annuelles évaluées entre 35 et 40 millions $.

L’érable et le virus

Le mot clé à la mode ces temps-ci, en période de crise provoquée par la COVID-19, c’est la distanciation sociale. Travaillant en pleine nature et souvent en vase clos ou en équipe réduite, les producteurs ne se sentent pas particulièrement concernés par les risques de contagions du coronavirus.

«On fonctionne en très petites équipes d’environ trois personnes chacune, et on ne travaille pas si près l’un de l’autre, main dans la main. On devrait donc être correct», indique en riant Jean-François Laplante.

Sur une note plus sérieuse, il confirme qu’aucun de ses employés habituels ne s’est désisté, donc qu’il ne prévoit pas – pour le moment – avoir des problèmes de main-d’œuvre liés au virus.

Ce qui préoccupe M. Laplante en ce moment, ce n’est pas tant le virus comme tel que ses impacts possibles sur l’industrie acéricole mondiale.

«Le sirop d’érable n’est pas un produit essentiel. Il est plutôt considéré comme un luxe pour les consommateurs. Et les produits non essentiels, c’est généralement ce que l’on coupe en premier lorsque l’on traverse une crise économique. Ce n’est donc rien pour nous rassurer», explique-t-il.

Ce qui l’inquiète également le producteur, c’est la décision du gouvernement québécois d’exiger la fermeture des érablières de cette province. Car lorsque le Québec éternue, le Nouveau-Brunswick attrape la grippe.

«Si toutes les cabanes à sucre ferment pour la saison ou presque, ça signifie que tout ce sirop produit ne sera pas consommé et qu’il risque de se retrouver dans la réserve stratégique du Québec. Une plus grande production sur les marchés pourrait donc avoir une incidence négative sur les prix du sirop sur le marché. C’est un impact collatéral possible pour nous, producteurs du Nouveau-Brunswick», croit M. Laplante.

Ses craintes sont d’ailleurs partagées par Louise Poitras, directrice générale de l’association acéricole.

«La venue du COVID-19 a créé un climat d’anxiété grandissante chez nos membres. C’est évident que les acheteurs de sirop d’érable seront très prudents, car leurs ventes à l’exportation pourraient diminuer, entraînant une baisse de prix pour notre production ici», indique-t-elle.

Ainsi, même une bonne récolte pourrait ne pas se traduire en bons revenus.