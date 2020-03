Des Acadiens laissés à eux-mêmes à l’étranger

Comme ailleurs au pays, plusieurs Néo-Brunswickois sont dans l’attente et l’incertitude d’un éventuel retour au bercail en raison de la COVID-19.

«On se sent pris. On ne se sent pas en sécurité», souligne Céline Couturier de Moncton, qui se trouve avec son compagnon à Marrakech, au Maroc, depuis trois semaines.

Le couple devait au départ se déplacer à Casablanca et revenir au pays à la fin du mois. Mais leur compagnie aérienne, Royal Air Maroc a cessé ses vols vers le Canada samedi. Une première tentative pour se procurer des billets de retour auprès de Turkish Airlines à 3500$ pièce n’a pas fonctionné. Puis, ils ont trouvé des billets avec Air Canada pour dimanche prochain.

Mais Cécile Couturier n’est pas complètement rassurée et vit même des moments d’anxiété.

«Si ça ne fonctionne pas, on est dans le trouble. On est mal pris. On a essayé de contacter l’ambassade du Canada à Rabat et on n’a pas eu de réponse. On est laissé à nous-mêmes.»

D’ici là, à Marrakech, une ville d’habitude grouillante de vie, fonctionne au ralenti : les restaurants et la plupart des commerces sont fermés.

À Torremolinos, près de Malaga, dans le sud de l’Espagne, la ville est presque au point mort.

«C’est désolation ici. Même la plage est fermée», raconte Isidore Dugas, originaire de Caraquet, mais vivant à Ottawa.

«La seule permission qu’on a c’est d’aller à l’épicerie ou à la pharmacie. La police circule et demande aux gens pourquoi ils sont à l’extérieur.»

Il est arrivé dans la région le 12 février et devait partir le 26 mars. Mais l’appel du gouvernement canadien de revenir au plus vite l’a fait craindre que le vol ne serait plus disponible. Ils sont neuf amis de la région d’Ottawa et du Nouveau-Brunswick dans la région et ont réussi à acheter des billets de retour sur un même vol vendredi prochain. Ceux d’Isidore Dugas lui ont coûté 5 000$ chacun.

«Au moins on est en groupe. On est des amis et on s’entraide», dit-il.

D’autres ont aussi connu mille et une misères pour se trouver des billets.

Après avoir tenté de joindre Air Canada pendant de longues heures sur plusieurs jours, sans succès, Dolores Breau, en vacances avec son conjoint à Lagos, dans le sud du Portugal, a obtenu de la compagnie aérienne deux billets de retour hâtif ce vendredi.

La situation à Lagos est également digne d’une ville déserte.

«On laisse seulement 10 personnes entrer à l’épicerie à la fois», mentionne-t-elle.

«Il y a un gardien de sécurité à la porte. Dans le stationnement, les voitures doivent être à 20 pieds de distance. Mais les Portugais ne sont pas des gens qui paniquent. Ils sont très calmes.»

Anne Godin et son mari, qui habitent Moncton, sont eux aussi au Portugal, à Faro, également dans le Sud. La ville ne figurait pas dans leur parcours, mais ils sont partis de Porto pour s’y rendre en raison de la présence d’un aéroport.

Elle aussi a fait des pieds et des mains pour obtenir d’Air Canada un vol de retour plus tôt que prévu. Finalement, ils ont trouvé des billets par l’entremise d’une connaissance au Canada. Cette aventure ne va cependant pas modifier son style de vie. «Moi je ne vais pas arrêter de voyager pour autant. Non, ce n’est pas ça qui va m’arrêter de voyager.»

De son côté, Roger Girouard de Sainte-Marie-de-Kent a finalement décidé de rester à Albufeira, dans le sud du Portugal, où il se trouve avec son épouse depuis le 25 février. Leur retour n’était prévu que le 18 avril.

Avec la crise du COVID-19, ils ont tenté de partir plus tôt. Après quelques tentatives, ils ont décidé de maintenir le plan initial.

«De toute façon, c’est 12 heures de vol, entassés. Et dans les aéroports, ce n’est pas la meilleure façon de ne pas attraper le virus», avoue-t-il.

Mais ce n’est pas son premier choix, même si le mercure avoisine les 30 degrés.

«Ces jours-ci, j’aimerais autant être dans la neige à Sainte-Marie.»